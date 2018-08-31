مباحث تموين الإسماعيلية تضبط 1.5 طن منظفات صناعية مجهولة المصدر

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت مباحث التموين بالإسماعيلية من ضبط سائق بحوزته طن ونصف الطن من المنظفات الصناعية مجهولة المصدر بكمين عز الدين دائرة قسم ثان.

وتلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد محمد فوزى مدير المباحث يفيد بورود معلومات للعميد دكتور ولاء رضوان رئيس مباحث التموين بقيام أحد السائقين بنقل وترويج كميات من المنظفات الصناعية مجهولة المصدر داخل المحافظة، وبإجراء التحريات أثبتت صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة داخل المحافظة لضبط السائق المتحرى عنه.

وتمكن ضباط مباحث التموين من ضبط السائق "محمد.ص.ع" 32 عاما سائق بكمين عز الدين بدائرة قسم ثان الإسماعيلية، وبحوزته 25 جركن من المنظفات الصناعية السائلة مجهولة المصدر، عبوة الجركن 60 لتر بدون علامات أو بيانات وزن جميعها حوالى طن ونصف، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر رقم 6595 لسنة 2018 جنح قسم ثان الإسماعيلية بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.