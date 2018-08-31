video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 31 أغسطس 2018 09:21 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مباحث تموين الإسماعيلية تضبط 1.5 طن منظفات صناعية مجهولة المصدر

الجمعة، 31 أغسطس 2018 08:29 م
مباحث تموين الإسماعيلية تضبط 1.5 طن منظفات صناعية مجهولة المصدر العميد دكتور ولاء رضوان رئيس مباحث تموين الإسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
إضافة تعليق

تمكنت مباحث التموين بالإسماعيلية من ضبط سائق بحوزته طن ونصف الطن من المنظفات الصناعية مجهولة المصدر بكمين عز الدين دائرة قسم ثان.

وتلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد محمد فوزى مدير المباحث يفيد بورود معلومات للعميد دكتور ولاء رضوان  رئيس مباحث التموين بقيام أحد السائقين بنقل وترويج كميات من المنظفات الصناعية مجهولة المصدر داخل المحافظة، وبإجراء التحريات أثبتت صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة داخل المحافظة لضبط السائق المتحرى عنه.

وتمكن ضباط مباحث التموين من ضبط السائق "محمد.ص.ع" 32 عاما سائق بكمين عز الدين بدائرة قسم ثان الإسماعيلية، وبحوزته 25 جركن من المنظفات الصناعية السائلة مجهولة المصدر، عبوة الجركن 60 لتر بدون علامات أو بيانات وزن جميعها حوالى طن ونصف، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر رقم 6595 لسنة 2018 جنح قسم ثان الإسماعيلية بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سقوط 3 متهمين بحوزتهم 4 كيلو بانجو بقصد الإتجار فى الإسماعيلية

الاسماعيلية

امن الاسماعيلية

اخبارالاسماعيلية

اخبار مصر

اخبار المحافظاتِ




لا تفوتك
المرور يغلق محور المشير طنطاوى جزئيا لمدة شهرين لإنشاء كوبريين مشاة

المرور يغلق محور المشير طنطاوى جزئيا لمدة شهرين لإنشاء كوبريين مشاة

وزيرة الصحة تعلن الانتهاء من 14 ألف عملية جراحية بقوائم الانتظار

وزيرة الصحة تعلن الانتهاء من 14 ألف عملية جراحية بقوائم الانتظار

تونس تحارب الفساد.. إقالة وزير الطاقة و4 مسئولين لشبهات فساد..رئيس الوزراء يفتح تحقيقا موسعا وإلحاق وزارة الطاقة بالصناعة..أزمة وقود خانقة بالجنوب من أسباب الإقالة

تونس تحارب الفساد.. إقالة وزير الطاقة و4 مسئولين لشبهات فساد..رئيس الوزراء يفتح تحقيقا موسعا وإلحاق وزارة الطاقة بالصناعة..أزمة وقود خانقة بالجنوب من أسباب الإقالة

"أطلب الحنطور".. تطبيق ذكى لتوفير عربات الحنطور فى الأقصر خلال أسابيع .. وزارة التخطيط تدخل العربات عصر التكنولوجيا بنظام "أوبر حنطور".. ورئيس المدينة: برنامج "QR" يراقب 340 عربة.. وتوفير "بامبرز" للأحصنة

"أطلب الحنطور".. تطبيق ذكى لتوفير عربات الحنطور فى الأقصر خلال أسابيع .. وزارة التخطيط تدخل العربات عصر التكنولوجيا بنظام "أوبر حنطور".. ورئيس المدينة: برنامج "QR" يراقب 340 عربة.. وتوفير "بامبرز" للأحصنة

السجون تفرج عن 467 سجينا بموجب عفو رئاسى

السجون تفرج عن 467 سجينا بموجب عفو رئاسى

ننشر أول صور وفيديوهات لعملية الطعن بمحطة أمستردام المركزية بهولندا

ننشر أول صور وفيديوهات لعملية الطعن بمحطة أمستردام المركزية بهولندا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة