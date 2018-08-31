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لافروف: سوريا ليست حجر شطرنج لخدمة أهدافا جيوسياسية أحادية "فيديو"

الجمعة، 31 أغسطس 2018 06:07 م
لافروف: سوريا ليست حجر شطرنج لخدمة أهدافا جيوسياسية أحادية "فيديو" وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
كتب أيمن رمضان
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أعلن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف رفض بلاده  استخدام سوريا" كحجر شطرنج فى لعبة دولية بأهداف جيوسياسية أحادية"، مؤكدا على وجوب الأخذ فى الاعتبار موقف دمشق فيما يتعلق بإدلب.

جاء هذا التصريح فى سياق مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الإريترى عثمان صالح اليوم الجمعة، معلناً عن إجراء مفاوضات لفتح معابر إنسانية فى إدلب بغية تقليل المخاطر التى يتعرض لها المدنيون فى إدلب.

وتابع "لافروف"،: "إننا نشدد دائما فى تصريحاتنا ومن خلال خطواتنا العملية فيما يتعلق بمنطقة إدلب، لخفض التصعيد على أهمية تقليل المخاطر على السكان المدنيين.. والحكومة السورية تبذل جهودا فى مسار مصالحات محلية فى إدلب، كما تجرى مفاوضات حول فتح ممرات إنسانية هناك".


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روسيا

سوريا

شطرنج

مفاوضات

مجتمع دولى




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