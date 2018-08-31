فيديو..محافظ الغربية يطالب التنفيذيين التعاون لتحقيق الاهداف التي تصب فى مصلحة المواطن

أكد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية على ضرورة التنسيق بين الأجهزة المختلفة لتحقيق الأهداف التى تصب فى مصلحة مواطنى المحافظة، وشدد على ضرورة استغلال إمكانيات المحافظة الاستغلال الأمثل وتعظيم روح الفريق الواحد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده برؤساء مجالس المدن والأحياء بالمحافظة بديوان عام المحافظة لاستعراض أهم مشروعات المحافظة.

وشدد على ضرورة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية المتمثلة فى حل مشاكل الصرف الصحى بالقرى وضرورة التواصل المستمر مع المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم والعمل على حلها.

وأكد محافظ الغربية على ضرورة الاهتمام بالشباب وتحفيزهم وتدريبهم على تولى المسئولية باعتبارهم الصف الثانى، كما أكد أنه سيعقد اجتماع للإدارات الهندسية بالمحافظة لمراجعة الحالة الفنية للمعدات الهندسية وعمل صيانة دورية لها، استعداداً لمواجهة أى أزمات طارئة وضرورة تعزيز التعاون مع جامعة طنطا والاستفادة بالكفاءات الجامعية الموجودة لخدمة المحافظة.

كما أوضح محافظ الغربية على أنه يتطلع إلى عمل مشاريع صغيرة ومتوسطة بمجال الثروة الحيوانية لمساعدة محدودى الدخل، وضرورة تعظيم مبدأ الثواب فى العمل مع مراعاة الظروف الإجتماعية للموظفين .

وطالب بضرورة توفير معارض للأدوات والمستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة إستعداداً للعام الدراسي الجديد وكذلك توفير السلع الغذائية لمحاربة الإحتكار مؤكدا على ضرورة إستشعار المشاكل والأزمات والقضاء عليها في المهد قبل أن تتفاقم .

كما شدد المحافظ على مراجعة ملف التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وإيجاد ألية لإزالة هذه التعديات مع عمل تقنين للحالات التى تستلزم ذلك فى إطار القانون، وتطهير الترع والمصارف وعدم إلقاء المخلفات فى المجارى المائية وتوفير متنفسات وأماكن طبيعية للمواطنين وضرورة حل مشاكل القمامة وإشراك المواطنين فى التخلص منها.

وفى ختام الاجتماع، أكد محافظ الغربية على ضرورة إحياء التراث الثقافي والفلكلورى بالمحافظة وتنظيم الإحتفالات بشكل حضاري وتعزيز نزعة الإنتماء للمحافظة،حضر الإجتماع اللواء طلعت منصور السكرتير العام للمحافظة والمهندس فتحي عبد الغنى السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد أيمن الشرقاوى مدير المكتب الفنى لمحافظ الغربية.