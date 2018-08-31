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فيديو جراف.. نسب زيادة مصروفات الكتب الدراسية والباص والزى الجديدة

الجمعة، 31 أغسطس 2018 12:00 م
فيديو جراف.. نسب زيادة مصروفات الكتب الدراسية والباص والزى الجديدة الكتب المدرسية
كتب محمود طه حسين
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يهتم أولياء الأمور بمصروفات الكتب الدراسية و"الباص"  المدرسى، والزى المقرر، مع بداية كل عام دراسى، ونسب الزيادات الخاصة بهذه المصروفات، وفق ما تحدده وزارة التربية والتعليم، من قرارات منظمة لهذه المصروفات.

"اليوم السابع" يعرض فى السطور التالية أهم ما قررته وزارة التربية والتعليم،فيما يخص الزيادات بالنسبة للباص والكتب والزى المدرسى:-

 خدمة السيارة التى تبدأ من 1000 جنيه إلى أقل من 2000 جنيه نسبة الزيادة 45%.  خدمة السيارة التى تبدأ من 2000 جنيه إلى أقل من 3000 جنيه نسبة الزيادة 40 %.خدمة السيارة التى تبدأ  من 3000 جنيه إلى أقل من 4000 جنيه نسبة الزيادة 35% خدمة السيارة التى تبدأ من 4000 جنيه إلى أقل من 6000 جنيه نسبة الزيادة 30%. خدمة السيارة التى تبدأ من 6000 جنيه فأكثر تكون نسبة الزيادة  25%.  فى المدارس الدولية

خدمة السيارة عبارة عن التكلفة الفعلية + 10% مصاريف إدارية وهى خدمة اختيارية.

 

تكلفة الكتب = التكلفة الفعلية + 10% مصاريف إدارية.  الكتب الأجنبية اختيارية وكتب الوزارة إجبارية. يمنع قيام المدارس الخاصة ببيع أو عمل ملخصات أو مراجع أو بوكليت للكتب الدراسية دون إذن من الوزارة.يحظر بيع الزي المدرسي داخل المدرسة. يحظر فرض تغيير الزى المدرسى إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل.

 

 


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التربية والتعليم

مصروفات المدارس الخاصة 2018

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