فيديو جراف.. كيف تؤثر ألوان غرفة طفلك على صحته وسلوكه؟

كتبت سارة درويش تصميم محمود بكر

تؤثر الألوان بشكل كبير على صحتنا النفسية وعلى مزاجنا، وتؤثر أيضًا على سلوكنا، ولكن هل فكرت من قبل في استغلال هذا التأثير للألوان على الطفل لتعزيز سلوك معين لديه أو تعزيز صحته النفسية؟ .

موقع "thespruce" للديكور قدم دليلاً بتأثير كل لون من الألوان الدافئة والباردة على طفلك فتعرف عليه.

الألوان الدافئة

تخلق جوا من الألفة

تشعرنا بالراحة

تنشط الجسم

مفيدة للنمو والتطور

لكنها في المقابل تؤثر على النوم

تأثير الألوان الباردة على الطفل

تمنحه الراحة والاسترخاء

لكنها تثير الكآبة

لو اخترت ديكور غرفة طفلك باللون الأحمر

تزيد الحيوية والنشاط لديه

تزيد معدلات ضربات القلب وضغط الدم والتنفس

تزيد من قدراته الرياضية

لكنها في المقابل

تزيد العدوانية

تشتت التركيز

تزيد الصداع

قد تؤثر على أدائه في المدرسة

لو اخترت ديكور غرفة طفلك باللون الأصفر

تمنحه شعورًا بالسعادة

الدرجات الناعمة تزيد تركيزه

الدرجات المشرقة تنشط ذاكرته

تزيد التمثيل الغذائي

لكنها في المقابل

تثير مشاعر الغضب والإحباط

تجعل الطفل صاخبًا أكثر من اللازم

لو اخترت ديكور غرفة طفلك باللون البرتقالي؟

تمنحه شخصية اجتماعية

تزيد من قدرته على التواصل مع الناس

لكنها تحفزه أكثر من اللازم

لو اخترت ديكور غرفة طفلك باللون الأزرق

تهدئ العقل والجسم

تخفض ضغط الدم ومعدل ضربات القلب والتنفس

تقلل مشاعر القلق والعدوانية

مناسبة للأطفال الذين يعانون من نوبات الغضب ومشاكل النوم

لو اخترت ديكور غرفة طفلك باللون الأخضر

تمنحه بيئة هادئة

تحد من القلق وتعزز التركيز