فى الذكرى الـ21 لرحيلها.. التايمز تكشف سر "نقاب" الأميرة ديانا

كتب: محمد محسن أبو النور

فى الذكرى الحادية والعشرين لرحيل الأميرة ديانا، والتى لاقت حتفها فى حادثة يوم 31 أغسطس بالعام 1997، كشفت جريدة "التايمز" عن الزى الذى كانت تخطط الأميرة لارتدائه لكن الأمر لم يتم.

وقالت الجريدة فى تقرير لها بثته من خلال موقعها على الإنترنت اليوم الجمعة، إن الزى الوحيد الذى لم تلبسه الراحلة ديانا، أميرة ويلز، والوحيد الذى كان سيخلق ربما أعظم ضجة هو "النقاب".

نقاب ديانا تصميم ديفيد وإليزابيث إمانويل

وكشفت الجريدة، أن ديانا طلبت من ديفيد وإليزابيث إيمانويل، التى صممت فستان زفافها، أن تصمم ملابس خاصة لزيارتها إلى المملكة العربية السعودية مع أمير ويلز فى عام 1986.

وبالفعل قدم ديفيد وإليزابيث إيمانويل، رسومات تخطيطية لملابس طويلة الأكمام مع البرقع، ما يجعل المرأة الأكثر شهرة فى العالم لا يمكن التعرف عليها، وسواء كان إيمانويل ينوى القيام بذلك على محمل الجد أم لا، فإن ديانا لم ترتديه أبداً.