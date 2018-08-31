"فلسفة الفن الإسلامى" رسالة دكتوراه لباحثة بجامعة عين شمس

كتب محمد شرقاوى

قامت الباحثة دينا طريف، بمناقشه رسالة دكتوراه الفلسفة فى التربية النوعية قسم التربية الفنية، بجامعة عين شمس، تخصص طباعة منسوجات، بعنوان "استحداث صياغات تصميمية للقوالب الطباعية بالإفادة من الشبكيات المرنة".

وحصلت الباحثه دينا على الدكتوراه بإمتياز مع التوصية بالنشر فى جميع الكليات الفنية والمؤتمرات العلمية، حيث تعرض الرسالة بالبحث والدراسة للشبكيات المرنة بالفن الإسلامى والخاصة بقباب المساجد والمقرنصات الإسلامية، واستلهام العديد من الفنانين العالميين من فكر وفلسفة الفن الغسلامى لصياغة اتجاهاتهم الفنية، كذلك تفرد البحث باستخدام تقنيه الحفر بالليزر على القوالب الطباعية لخامة البولى فينيل كلورايد p.v.c ، ودمج التكنولوجيا بالفن التشكيلى من خلال استخدام برامج Autocad , 3D MAX فى تصميمات الأعمال الفنيه فى مجال طباعة المنسوجات.