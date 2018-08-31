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فريق ترامب القانونى يستعد لمواجهة روبرت مولر بتقرير يشكك فى شرعيته

الجمعة، 31 أغسطس 2018 12:56 م
فريق ترامب القانونى يستعد لمواجهة روبرت مولر بتقرير يشكك فى شرعيته ترامب
كتبت ريم عبد الحميد
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ذكر موقع "ذا دايلى بيست" الأمريكى، أن الفريق القانونى للرئيس دونالد ترامب يعمل على صياغة تقرير مضاد يسعى إلى تقويض شرعية تحقيق المدعى الخاص روبرت مولر فى قضية التدخل الروسى والحجج المضادة الحالية.

وقال محامى ترامب الشخصى، وعمدة نيويرك السابق رودى جوليانى، للموقع إن جزء من تقريره سيبحث ما إذا كان  بدء التحقيق كان مشروعا أم لا.

وبحسب جوليانى، فإن أغلب التقرير سينقسم إلى قسمين، الأول سيشكك فى شرعية تحقيق مولر بشكل عام بزعم وجود صراع مصالح محتمل من قبل سلطات تطبيق القانون الفيدرالية.

أما القسم الثانى سيرد على المزاعم بتواطؤ حملة ترامب مع عملاء الحكومة الروسية للتأثير على انتخابات الرئاسة فى عام 2016، ومزاعم عرقلة سير العدالة النابعة من أشياء أخرى أبرزها إقالة ترامب لمدير الإف بى أى السابق جيمس كومى.

ورغم ذلك، يقول جوليانى إنه لا يعرف حقيقة كيف ستكون نتائج تحقيقات روبرت مولر، مما يجعل فكرة تقديم تقرير مضاد أمر أكثر تحديا.

وأشار جوليانى فى مقابلته مع دايلى بيست، إنه بما أن عليه أن يخمن النتائج، فإن التقرير الخاص به حتى الآن كبير جدا، لافتا إلى أنه سيمضى الأيام المقبلة فى تقليله وأنه كان يقوم بتحرير الوثيقة التى سيقدمها الفريق القانونى بأكمله.

ومن المقرر أن يكشف مولر فى الأسابيع المقبلة عن نتائج التحقيق الذى يجريه فى أهم قضية على الساحة الأمريكية حاليا، وهى قضية التدخل الروسى فى الانتخابات الأمريكية.


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