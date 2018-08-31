غلق كوبرى 15 مايو جزئيا لصيانة الفواصل الحديدية

كتب سيد الخلفاوى

تغلق محافظة الجيزة اليوم الجمعة، كوبرى 15 مايو، جزئيا، من الساعة 12 صباحا حتى الساعة 6 صباح غدا الأحد وذلك لبدء أعمال صيانة الفواصل المعدنية ورفع كفاءة فى الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر باتجاه محافظة القاهرة فى المنطقة المحصورة أعلى ميدان سفنكس حتى حدود محافظة الجيزة مع محافظة القاهرة .

ونسقت محافظة الجيزة مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لغلق الحارة المرورية بالجانب الأيمن من الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر باتجاه محافظة القاهرة والسماح للسيارات بالسير فى الجانب الأيسر .

كما تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بوضع اللوحات الإرشادية والمرورية وكافة المساعدات الفنية بمحيط منطقة الأعمال وتعزيز الخدمات المرورية لتيسير حركة السيارات ومساعدة قائدى المركبات .