video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 31 أغسطس 2018 01:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

غلق كوبرى 15 مايو جزئيا لصيانة الفواصل الحديدية

الجمعة، 31 أغسطس 2018 12:00 ص
غلق كوبرى 15 مايو جزئيا لصيانة الفواصل الحديدية فواصل كوبرى 15 مايو - ارشيفيه
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق

تغلق محافظة الجيزة اليوم الجمعة، كوبرى 15 مايو، جزئيا، من الساعة 12 صباحا حتى الساعة 6 صباح غدا الأحد وذلك لبدء أعمال صيانة الفواصل المعدنية ورفع كفاءة فى الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر باتجاه محافظة القاهرة فى المنطقة المحصورة أعلى ميدان سفنكس حتى حدود محافظة الجيزة مع محافظة القاهرة .

ونسقت محافظة الجيزة مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لغلق الحارة المرورية بالجانب الأيمن من الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر باتجاه محافظة القاهرة والسماح للسيارات بالسير فى الجانب الأيسر .

كما تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بوضع اللوحات الإرشادية والمرورية وكافة المساعدات الفنية بمحيط منطقة الأعمال وتعزيز الخدمات المرورية لتيسير حركة السيارات ومساعدة قائدى المركبات .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بدء أعمال صيانة كوبرى 15 مايو غدًا وغلق حارة مرورية باتجاه القاهرة

المرور يغلق كوبرى 15 مايو جزئيا لمدة 3 أيام لإصلاح فواصل

مصرع طفل صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق أسفل كوبرى 15 مايو

الجيزة

15 مايو

الطرق

المرور

اخبار االجيزة




لا تفوتك
الرئيس السيسى يكلف المحافظين الجدد بضبط الأسعار ومحاربة الفاسدين

الرئيس السيسى يكلف المحافظين الجدد بضبط الأسعار ومحاربة الفاسدين

إينى الإيطالية تعلن كشفا للغاز في صحراء مصر الغربية

إينى الإيطالية تعلن كشفا للغاز في صحراء مصر الغربية

قطار التنسيق يصل محطته الأخيرة.. طلاب الدور الثانى للثانوية العامة يبدأون تسجيل رغباتهم.. التعليم العالى:30 ألفا سجلوا رغباتهم بموقع التنسيق.. ومعامل الحاسب الآلى بالجامعات تفتح أبوابها مجانا حتى الاثنين المقبل

قطار التنسيق يصل محطته الأخيرة.. طلاب الدور الثانى للثانوية العامة يبدأون تسجيل رغباتهم.. التعليم العالى:30 ألفا سجلوا رغباتهم بموقع التنسيق.. ومعامل الحاسب الآلى بالجامعات تفتح أبوابها مجانا حتى الاثنين المقبل

ننشر السيرة الذاتية للمحافظين الجدد.. "صائد المجرمين" خالد عبد العال محافظا للقاهرة.. ومنال عوض محافظ دمياط رائدة ملف تطوير العشوائيات.. ومحافظ الفيوم ملقب بـ"رجل الحزم والحسم".. وأحمد الأنصارى ابن هيئة الإسعاف

ننشر السيرة الذاتية للمحافظين الجدد.. "صائد المجرمين" خالد عبد العال محافظا للقاهرة.. ومنال عوض محافظ دمياط رائدة ملف تطوير العشوائيات.. ومحافظ الفيوم ملقب بـ"رجل الحزم والحسم".. وأحمد الأنصارى ابن هيئة الإسعاف

حفل اليويفا يجمع بين محمد صلاح وراموس لأول مرة بعد إصابة دورى الأبطال

حفل اليويفا يجمع بين محمد صلاح وراموس لأول مرة بعد إصابة دورى الأبطال

دراسة أمريكية: "براز" الأطفال يقوى المناعة ويحسن الهضم

دراسة أمريكية: "براز" الأطفال يقوى المناعة ويحسن الهضم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة