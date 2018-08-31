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الجمعة، 31 أغسطس 2018 05:22 م
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غدًا.. وزير النقل ومحافظ جنوب سيناء يستقبلان الحجاج ويفتتحان تطوير منفذ طابا

الجمعة، 31 أغسطس 2018 04:16 م
غدًا.. وزير النقل ومحافظ جنوب سيناء يستقبلان الحجاج ويفتتحان تطوير منفذ طابا د. هشام عرفات وزير النقل
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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أعلن اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء استقباله للدكتور هشام عرفات وزير النقل غدا السبت فى زيارة للمحافظة.
 
وأضح أنه من المقرر أن يتفقد وزير النقل ميناء نويبع للتأكد من مدى جاهزية الميناء لاستقبال حجاج بيت الله، وتوفير كل سبل الراحة فى صالات الاستقبال كما سيستقبل أحد أفواج الحج البحرى.
 
وأشار المحافظ إلى أن وزير النقل سيتوجه إلى مدينة "طابا" لتفقد التطويرات التي جرى الانتهاء منها بمنفذ طابا البرى لتفقد تطوير صالات الوصول والمغادرة وإنشاء ساحة انتظار للسيارات وتركيب بوابات إلكترونية على جميع مداخل ومخارج المنفذ بالإضافة إلى تطوير المنظومة الأمنية بالكامل بتكلفة إجمالية تصل إلى 60 مليون جنيه وتزويد المنفذ بعدد 22 كاميرا مراقبة لمراقبة الحركة داخل الميناء.
 
كما جرى الانتهاء من أعمال الشباك الواحد لسرعة إنهاء إجراءات الركاب المسافرين والمغادرين من وإلى منفذ طابا البرى فى أسرع وقت.
 

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