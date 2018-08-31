غدًا.. قطع مياه الشرب عن 6 مناطق بالفيوم لمدة 6 ساعات لأعمال الصيانة

اعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، قطع مياه الشرب لمدة 6 ساعات ابتداءا من الساعة التاسعة صباح يوم السبت الموافق 1/9/2018 حتى الساعة الثالثة عصرا من نفس اليوم، وذلك بسبب اعمال الصيانة الطارئة للمحبس البالغ قطره 400 مم داخل محطة العزب القديمة.

وأكدت الشركة، فى بيان لها، أن المناطق المتأثرة من أعمال الصيانة، هى "الصعيدى، ابوخلف،منشية البكرى،الجون، الشيخا شفا،الحواتم التابعين لمركز الفيوم"، وتطالب الشركة المواطنين أصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترات الانقطاع أثناء أعمال الصيانه، ولحين الإنتهاء منها وعودة المياه مرة أخرى للمناطق المتأثرة.