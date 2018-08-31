عودة 3 أعضاء إلى الأكاديمية السويدية بعد انسحابهم بسبب فضيحة جنسية

ستوكهولم (رويترز)

ذكرت صحيفة سفنسكا داجبلادت فى موقعها على الإنترنت، الخميس، أن 3 من أعضاء الأكاديمية السويدية التى تحدد الفائز بجائزة نوبل للأدب سيعودون إلى الأكاديمية بعد أن انسحبوا احتجاجا على فضيحة جنسية.

وترك عدة أعضاء مجلس الأكاديمية فى أبريل نيسان بسبب التعامل مع مزاعم بسوء السلوك الجنسى من جانب رجل متزوج من إحدى العضوات. وأرجأت الأكاديمية منح الجائزة هذا العام.

لكن الصحيفة قالت إن سارة دانيوس وكيل إسمبارك وبيتر إنجلوند سيعودون إلى الأكاديمية التى من المقرر أن تجتمع فى سبتمبر أيلول. ولم يتسن الوصول إلى أحد فى الأكاديمية للتعقيب بينما لم يرد الأعضاء الثلاثة بعد على طلبات رويترز للتعليق.

ويدور الخلاف حول مزاعم عدة نساء بالاعتداء الجنسى والتحرش بحق جان كلود أرنو وهو مصور وشخصية ثقافية شهيرة فى السويد وزوج الشاعرة كاتارينا فروستنسون عضو الأكاديمية.

ونفى أرنو مرارا كل المزاعم ضده بما فى ذلك المزاعم عن أنه كان مصدر تسريب أسماء بعض الفائزين السابقين قبل الإعلان الرسمى عن ذلك.