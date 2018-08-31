ضبط مستريح جديد بسوهاج استولى على 2 مليون جنيه من 7 أشخاص

سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة للوجه القبلى بسوهاج برئاسة العميد صلاح أبوسحلى مدير مباحث الأموال العامة لجنوب الصعيد، من ضبط مستريح جديد بسوهاج، وجار البحث عن آخر استوليا على مبلغ 2 مليون جنيه من 7 أشخاص بزعم توظيفها فى تجارة الفاكهة مقابل أرباح.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، لتلقى بلاغا من مباحث الأموال العامة لجنوب الصعيد يفيد بتقدم مدير شكرة و6 آخرين ببلاغات عن قيام عاملين بالإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها إلا أنهما أستوليا على المبلغ والأرباح.

عقب تقنين الإجراءات وإستئذان النيابة العامة قام العميد صلاح أبو سحلى مدير مباحث الأموال العامة لجنوب الصعيد والمقدم راشد سالم مفتش الإدارة بفحص الواقعة، و تبين تقدم "مؤمن . م" 47 سنة مدير ويقيم دائرة مركز نجع حمادي " قنا " و"6" آخرين بتضررهم من كل من "مصطفي . م" 32 سنة عامل، و "محمود .ا" ويقيمان بناحية جزيرة محروس دائرة مركز أخميم لقيامهما بالاستيلاء منهما على مبالغ مالية بلغت جملتها حوالى 2 مليون جنيهاً لتوظيفها فى مجال تجارة الفاكهة مقابل أرباح 40 % إلا أنهما لم يفيا بوعدهما أو رد المبلغ.

تم ضبط المتهم الأول وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة قيد المحضر برقم 29 أحوال القسم بتاريخه وجارى العرض علي النيابة العامة.