ضبط مزيلات عرق غير صالحة وبيع سجائر أعلى من السعر الرسمى فى الإسماعيلية

الإسماعيلية – السيد فلاح

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية، حملة مشتركة برئاسة زيزى بدر مدير عام الرقابة التجارية وعلى السيد، رئيس الرقابة التموينية بتموين مدينة الإسماعيلية على الأسواق، تنفيذًا لتوجيهات المهندس نبيل الغريب، مدير عام التموين والمهندس رأفت رشاد وكيل المديرية بضرورة تشديد الرقابة على كافة الأنشطة التجارية بالمحافظة.

أسفرت الحملة عن ضبط كميات من مزيلات العرق منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الشخصي كما تمكنت الحملة من تحرير محضرين بيع سجائر أعلى من السعر و3 محاضر إقامة أوكازيون دون تصريح رسمى ولا محاضر لثلاجات كبرى لعدم إرسال إخطار شهرى.