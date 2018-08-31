ضبط عاطل بحوزته 250 جرام فودو بالقناطر الخيرية

القليوبية نيفين طه

ألقت مباحث القليوبية، القبض على عاطل بحوزته 250 جرام من مخدر الفودو، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات للرائد مروان حبشي رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، مفادها تردد عاطل على دائرة المركز، يقوم بترويج مخدر الفودو على الشباب.

بعد تقنين الإجراءات، تم إعداد كمين أعد له، وتمكن النقيب اسلام مسعد معاون مباحث مركز القناطر الخيرية، من ضبط المدعو"ذكي. ك" 25سنه،عاطل، وبحوزته كمية من الفودو المخدر تزن حوالى 250 جرام، ومبلغ مالى 255 جنيه وهاتف محمول.

بمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارته، والهاتف للاتصال بعملائه، تحرر عن ذلك المحضر رقم 8326 لسنة 2018م ادارى مركز القناطر الخيرية، وتولت النيابة التحقيق .