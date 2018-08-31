صور.. وزير الداخلية: العقيدة القتالية تضمن النجاحات الأمنية

كتب محمود عبد الراضي - دينا الحسينى

التقى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قيادات وضباط وأفراد وجنود قوات الأمن المركزى، وذلك بإحدى قطاعات الأمن المركزى.

فى بداية اللقاء دعا الوزير الحضور للوقوف دقيقة حداد، تخليداً لذكرى شهداء الشرطة الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن ، مؤكداً أن تضحيات هؤلاء الأبطال وما سطروه من نماذج يحتذى بها ، كانت أحد العوامل الرئيسية لتحقيق الاستقرار والأمن فى البلاد .

وقام وزير الداخلية بتكريم أبطال قوة كمين الميدان " 2 " من قوات الأمن المركزى وقوات أمن شمال سيناء مثمناً أدائهم الأمنى الرفيع الذى يعد نموذجاً يحتذى به ، ويعكس مدى استيعاب القوات لخطورة المهام الموكلة إليهم، وأهمية الخدمة التى يؤدونها وإلمامهم بواجباتهم، وما يمكن أن يتعرضون له من خطر فى أى وقت، واستعدادهم الكامل للمواجهة وكفاءتهم القتالية فى التعامل مع المواقف الطارئة، مشيراً إلى أن هذا النمط يجب أن يكون نموذجاً مطبقاً فى كافة المواقع الشرطية.

وأضاف الوزير، أن العقيدة القتالية، والاستعداد الدائم للمواجهة يضمن دائماً تحقيق نجاحات على أرض الواقع، وأن ما واجهه أفراد قوة الكمين إنما يعد مثالاً لخطورة المهمة التى نؤديها .

وفى نهاية اللقاء، أشاد الوزير بالمستوى الاحترافى للمنظومة التدريبية لضباط وأفراد قطاع الأمن المركزى، متمنياً لهم مزيداً من النجاح فى تحقيق رسالتهم، والاقتداء دوماً بما قدمه شهدائنا ومصابينا من تضحيات لرفعة الوطن وأمنه .



لقاء وزير الداخلية مع ضباط الامن المركزى



وزير الداخلية بصحبة ضباط الأمن المركزى



وزير الداخلية فى لقاء مع ضباط وجنود الأمن المركزى