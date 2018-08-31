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صور.. هندسة الري بالأقصر تنفذ 10 قرارات إزالة تعديات بالبناء والتسوير

الجمعة، 31 أغسطس 2018 11:04 ص
صور.. هندسة الري بالأقصر تنفذ 10 قرارات إزالة تعديات بالبناء والتسوير جانب من إزالة التعديات في حملة مجلس مدينة الاقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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شنت مديرية هندسة ري الأقصر، حملة لإزالة تعديات البناء والتسوير على الأراضي التابعة للري، بمشاركة رجال إدارة المتابعة الميدانية بمدينة الأقصر، والأمن العام وإدارة المباحث الجنائية، ومعدات مجلس مدينة الأقصر بنجع الترعة بمنطقة حي شرق الأقصر.
 
وقال مسئول قسم الإزالات بهندسة ري الأقصر، إن هناك متابعة دورية ومرور يومي لتدوين التعديات على الأراضي التابعة للري وتحرير المحاضر اللازمة، وذلك لإصدار قرارات إزالة لها، حيث يتم التعامل بكل حسم مع المخالفين والمعتدين طبقًا للقانون، ويتم تنفيذ الإزالات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، دون تهاون، حيث أسفرت الحملة عن تنفيذ 10 قرارات، إضافة إلى تمشيط المنطقة بالكامل والتأكيد على إزالة القرارات فى الحملات السابقة بهذه المنطقة.
 
هندسة الري بالأقصر تنفذ 10 قرارات إزالة تعديات بالبناء والتسوير بشرق مدينة الأقصر
هندسة الري بالأقصر تنفذ 10 قرارات إزالة تعديات بالبناء والتسوير بشرق مدينة الأقصر

جانب من إزالة التعديات في حملة مجلس مدينة الاقصر
جانب من إزالة التعديات في حملة مجلس مدينة الاقصر

معدات مجلس المدينة تزيل التعديات علي اراضي هندسة ري الاقصر
معدات مجلس المدينة تزيل التعديات علي اراضي هندسة ري الاقصر
 
 
 
 

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