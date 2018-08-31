صور.. هندسة الري بالأقصر تنفذ 10 قرارات إزالة تعديات بالبناء والتسوير

الأقصر – أحمد مرعى

شنت مديرية هندسة ري الأقصر، حملة لإزالة تعديات البناء والتسوير على الأراضي التابعة للري، بمشاركة رجال إدارة المتابعة الميدانية بمدينة الأقصر، والأمن العام وإدارة المباحث الجنائية، ومعدات مجلس مدينة الأقصر بنجع الترعة بمنطقة حي شرق الأقصر.

وقال مسئول قسم الإزالات بهندسة ري الأقصر، إن هناك متابعة دورية ومرور يومي لتدوين التعديات على الأراضي التابعة للري وتحرير المحاضر اللازمة، وذلك لإصدار قرارات إزالة لها، حيث يتم التعامل بكل حسم مع المخالفين والمعتدين طبقًا للقانون، ويتم تنفيذ الإزالات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، دون تهاون، حيث أسفرت الحملة عن تنفيذ 10 قرارات، إضافة إلى تمشيط المنطقة بالكامل والتأكيد على إزالة القرارات فى الحملات السابقة بهذه المنطقة.