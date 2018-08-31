video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 31 أغسطس 2018 02:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. مدير أمن البحيرة يستقبل المحافظ الجديد بديوان المحافظة

الجمعة، 31 أغسطس 2018 01:47 م
صور.. مدير أمن البحيرة يستقبل المحافظ الجديد بديوان المحافظة
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
إضافة تعليق
وصل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة الجديد، لديوان عام المحافظة، صباح اليوم، حيث كان فى استقباله اللواء جمال الرشيدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، واللواء مجدى عنانى السكرتير العام، والمهندس حازم الاشمونى السكرتير العام المساعد، ومديرى عام ادارات الديوان العام، ليبدأ مهام عمله محافظا للبحيرة.
 
وقام محافظ البحيرة، بأداء صلاة الجمعة، من مسجد عطا بدمنهور، وسط جمع كبير من المصلين والقيادات الدينية والأمنية والتنفيذية.
 
وعقب الصلاة، ألتقى بعدد من المواطنين، واستقبل وفدا من المهنئين من مديرية الاوقاف، ورؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات الخدمية.
 
ومن المقرر أن يعقد المحافظ مؤتمرا صحفيا يتناول فيه برنامج وخطة العمل فى الفترة المقبلة وآليات التنفيذ.
 

 


 


 


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ننشر السيرة الذاتية للدكتورة نھال محمد بلبع نائب محافظ البحيرة

5 ملفات تنتظر محافظ البحيرة الجديد.. أبرزها أزمة الصرف الصحى

من هو محافظ البحيرة الجديد؟ تعرف على السيرة الذاتية للواء هشام آمنة

اخبار المحافظات

اخبار مصر

محافظه البحيره

المحافظون الجدد

محافظ البحيره الجديد




لا تفوتك
تعرف على التهم الموجهة لقتلة "طالب الرحاب".. أبرزها القتل مع سبق الإصرار

تعرف على التهم الموجهة لقتلة "طالب الرحاب".. أبرزها القتل مع سبق الإصرار

الصحافة الإنجليزية تنتقد سلوك راموس مع محمد صلاح

الصحافة الإنجليزية تنتقد سلوك راموس مع محمد صلاح

بدء اﻹغلاق الجزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل اتجاه القاهرة

بدء اﻹغلاق الجزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل اتجاه القاهرة

نائبة محافظ القليوبية: عندى 32 سنة وتلقيت خبر تعيينى بقلق من المسئولية (فيديو)

نائبة محافظ القليوبية: عندى 32 سنة وتلقيت خبر تعيينى بقلق من المسئولية (فيديو)

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

"قطريليكس": الدوحة تتأمر مع إيران ضد البحرين على مدار 30 عاما

"قطريليكس": الدوحة تتأمر مع إيران ضد البحرين على مدار 30 عاما

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة