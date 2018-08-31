صور.. مدير أمن البحيرة يستقبل المحافظ الجديد بديوان المحافظة

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

وصل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة الجديد، لديوان عام المحافظة، صباح اليوم، حيث كان فى استقباله اللواء جمال الرشيدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، واللواء مجدى عنانى السكرتير العام، والمهندس حازم الاشمونى السكرتير العام المساعد، ومديرى عام ادارات الديوان العام، ليبدأ مهام عمله محافظا للبحيرة.

وقام محافظ البحيرة، بأداء صلاة الجمعة، من مسجد عطا بدمنهور، وسط جمع كبير من المصلين والقيادات الدينية والأمنية والتنفيذية.

وعقب الصلاة، ألتقى بعدد من المواطنين، واستقبل وفدا من المهنئين من مديرية الاوقاف، ورؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات الخدمية.

ومن المقرر أن يعقد المحافظ مؤتمرا صحفيا يتناول فيه برنامج وخطة العمل فى الفترة المقبلة وآليات التنفيذ.