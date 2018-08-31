صور.. محافظ القليوبية الجديد يصل ديوان المحافظة لتسلم مهام عمله

القليوبية إبراهيم سالم -نيفين طه

وصل منذ قليل، محافظ القليوبية الدكتور علاء عبد الحليم، وإيمان ريان نائب محافظ القليوبية، لاستلام مهام عملهما، اليوم الجمعة، ولمواصلة احتفالات المحافظة بعيدها القومى، وذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية.

ومن المقرر أن يشارك الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، صلاة الجمعة بمسجد ناصر ببنها، بحضور القيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك في إطار عيدها القومى الـ 150، كما يشارك في توزيع صكوك الاضاحى على المواطنين بالمحافظة.

وتعتبر محافظة القليوبية همزة الوصل بين محافظات الوجه البحرى ومحافظات الوجه القبلى نظرا لموقعها الجغرافى المتميز، ولذلك كانت دائما موضع جذب للمهاجرين والمستعمرين الأجانب الطامعين فى مصر قديما وحديثا.