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صور.. محافظ الغربية يتفقد سير العمل بمستشفى المنشاوى والمجمع الطبى بطنطا

الجمعة، 31 أغسطس 2018 09:19 م
صور.. محافظ الغربية يتفقد سير العمل بمستشفى المنشاوى والمجمع الطبى بطنطا محافظ الغربية يتفقد سير العمل بمستشفى المنشاوى
الغربية - مصطفى عادل
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استهل اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية الجديد أول يوم عمل له بالمحافظة بجولة تفقدية داخل مستشفى المنشاوى بمدينة طنطا، حيث تفقد أقسام العناية المركزة لجراحة المسالك البولية وقسم الباطنة العامة ووحدة مناظير الجهاز الهضمى.

وخلال تفقده لأقسام المستشفى المختلفة، التقى المحافظ بالمرضى واطمأن على صحتهم، وطالب مدير المستشفى بتوفير كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة لهم وتوفير الأدوية ونقل الحالات إلى مستشفى الجامعة إذا إستدعى الأمر.

وطالب محافظ الغربية بتكاتف كافة الجهود فى سبيل خدمة المرضى، مشدداً على الاهتمام بعملية النظافة وجمع القمامة والتخلص من النفايات الصحية بشكل سليم وصحى، وأثناء جولة المحافظ بالمستشفى استجاب لإحدى الحالات المرضية التى تتطلب سيارة إسعاف مجهزة بحضانة، حيث أشرف بنفسه على توفير السيارة بحضانة لأحد الأطفال حديثى الولادة.

وأكد محافظ الغربية أن الهدف من الزيارة هو الوقوف على أهم المشاكل التى تواجه المرضى والأطباء بالمستشفى والعمل على حلها من خلال التنسيق مع الجهات المعنية.

وتابع محافظ الغربية جولته بتفقد مستشفى مجمع التأمين الصحى، حيث تفقد قسم الأسنان وقسم طوارئ الباطنة وقسم العناية المركزة، واطمأن على المرضى، وطالب توفير كافة سبل الرعاية والخدمة المميزة لهم، كما طالب محافظ الغربية بسرعة الانتهاء من التعاقد مع شركة النظافة، وكذلك استكمال النقص فى قسم التمريض بالمجمع فى كافة التخصصات.

رافق محافظ الغربية خلال الجولة اللواء طلعت منصور السكرتير العام للمحافظة، والمهندس فتحى عبد الغنى السكرتير العام المساعد، والعميد أيمن الشرقاوى مدير المكتب الفنى للمحافظ.

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