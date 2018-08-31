صور.. قوافل الإصحاح البيئى بجامعة قناة السويس تعالج 1500 مواطنًا بسانت كاترين

الإسماعيلية – السيد فلاح

اختتمت قوافل الإصحاح البيئى بجامعة قناة السويس، عملها بسانت كاترين، وقامت بعلاج نحو 1500 مواطن، وأكثر من 2200 حالة بيطرية مع تقديم العلاج لهم، وذلك تحت رعاية الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف عمرو كشك مدير عام المشروعات البيئية، والدكتور جمال القاضى رئيس القافلة، قوافل الإصحاح البيئى، والتى ضمت تخصصات طبية شاملة وبيطرية تمريض وتثقيف بيطرى، وزراعة أدت أعمالها لخدمة أهالي المنطقة.

وأكد عمرو كشك، مدير عام المشروعات البيئية، أنه كانت هناك تجاوب كبير من المسؤلين بالمستشفى العام بسانت كاترين، وبالمنطقة، وكذلك الأهالى لإنجاح القافلة التى شارك فيها أكثر من 20 طبيب، وعضو هيئة تدريس يمثلون 6 كليات من الجامعة، هم كلية الطب البشرى، وكلية الطب البيطرى، وكلية الزراعة وكلية الصيدلةن وكلية طب الأسنان وكلية التمريض، والإدارة الطبية بالجامعة، بالإضافة إلى الطاقم الإدارى المصاحب للقافلة.

أضاف "كشك"، أن الطب البشرى بالقافلة، ضم 10 تخصصات هى الأطفال والجلدية والعظام والباطنة وطب الأسرة والنساء والرمد، والأنف والأذن والمسالك والجراحة العامة، كما تضم تخصصات الطب البيطرى الباطنة والصحة العامة وطب الطيور والدواجن، كما ضم تخصصات الزراعة ووقاية النبات وقسم البساتين كما قامت كلية التمريض بالتثقيف الصحي.

وقال الدكتور عاطف أبو النور، نائب رئيس الجامعة، إن برنامج قوافل الإصحاح البيئى من البرامج الهامة والناجحة بقطاع شئون البيئة، نظرًا للثقة الكبيرة التى تحظى بها، سواء من وزارة التعليم العالى التى طالبت أن تكون جامعة قناة السويس هى المشرف والمنسق العام للقوافل التى تقوم بها الجامعات المصرية الأخرى بالمنطقة، كما تحظى القوافل بثقة الأهالى فى الخدمة الطبية أو البيطرية أو الإرشاد الزراعى والتثقيف الصحى، وأن الجامعة تقدم خدماتها من منطلق دورها الخدمى ورسالتها المجتمعية.

أضاف نائب رئيس الجامعة، أن قوافل الإصحاح البيئى التى تقدمها الجامعة لخدمة أهالينا فى المنطقة تضم الخدمات الطبية والبيطرية والإرشاد الزراعى والتثقيف الصحى وكل هذه الخدمات تقدم بالمجان من خلال إجراء الكشف وتقديم العلاج والأدوية أو تحويل من تستدعى حالته لمزيد من العلاج أو إجراء تدخل جراحى بالمستشفى الجامعى وكله أيضًا بالمجان.