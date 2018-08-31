صور.. قبلة رومانسية بين المطربة الأمريكية إليشيا كيز وزوجها أمام الأهرامات

كتب محمد عطية

اهتم عدد كبير من مستخدمى "فيس بوك"، بزيارة المطربة الأمريكية إليشيا كيز، برفقة زوجها، مطرب الراب الأمريكى سويز بيتس، خلال زيارتها الأماكن الأثرية فى القاهرة.



وزارت المطربة الأمريكية عدد من الأماكن السياحية فى مصر، منها معبد الأقصر وأسوان والأهرامات، والذى يعد ترويجياً للسياحة المصرية، وإبراز لتنوع المقصد والمنتج السياحى المصرى.





ونشرت المطربة الأمريكية صورة رومانسية مع زوجها مطرب الراب، وظهرت إليشيا مع زوجها وهما فى لحظات رومانسية، حيث قاما بتقبيل بعضهما البعض أمام الأهرامات، معلقة عليها:" لا شرح قادر على التقاط شعورى".



وكتبت على صفحتها الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلة:" هناك الكثير لتراه، هناك الكثير لمعرفته، والكثير للكشف عنه، والعديد من الطرق للنمو، لقد كنت أنتظر هذه اللحظة".

وكانت المطربة الأمريكية أليشيا كيز وصلت إلى مطار القاهرة الدولى، بصحبة عائلتها لقضاء عدة أيام فى مصر لزيارة المعالم السياحية، وقالت مصادر إن المغنية الأمريكية وصلت إلى مطار القاهرة بصحبة 21 فردا من عائلتها وطاقم حراستها، وأنهت إجراءات دخولها البلاد عبر الصالة المميزة بالمطار.

إليشيا اسمها الحقيقى إليشيا أوجللو كوك وولدت فى 25 يناير 1981 فى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية و بدأت مسيرتها الفنية عام 1995 محققة سلسلة طويلة من النجاحات و تزوجت سويز بيتز عام 2010 و هى أم لطفلين هما "إيجيبت" الذى ولد عام 2010 وجينسيس الذى ولد فى 2014.