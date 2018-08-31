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الجمعة، 31 أغسطس 2018 01:03 م
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صور.. رئيس مدينة الطود يتفقد مستشفى العديسات ورصف الطرق الجديدة

الجمعة، 31 أغسطس 2018 11:37 ص
صور.. رئيس مدينة الطود يتفقد مستشفى العديسات ورصف الطرق الجديدة رئيس مدينة الطود يتفقد مستشفي العديسات ورصف الطرق الجديدة
الأقصر – أحمد مرعى
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قاد العميد أيمن المدني رئيس مدينة الطود، برفقة نائب رئيس المركز محمد محمود رزق، جولة تفقديه لبعض المشروعات بمركز الطود، وذلك لمتابعة نسب التنفيذ وآخر تطورات وطلبات العمل لإنهاء تلك المشروعات في أقرب وقت لخدمة أهالي المدينة.
 
وشملت جولة رئيس المدينة تفقد مستشفي العديسات بحري المركزى الجديدة بالطود، وتابع بعض الإنشاءات التي تمت بها، كما تفقد إعادة رصف طريق ترعة المعلا بقرية العديسات بحري، وإعادة رصف طريق ترعة البستان بطول 260 متر بقريتي الطود غرب والعديسات بحري.
 
كما تفقد العميد أيمن مدني أعمال إعادة رصف شارع المستشفي المركزي بطول 2 كيلومتر بداية من الشارع السريع القاهره اسوان مارا بنقطة شرطة العديسات بحري والمستشفي المركزي منتهيا بنهر النيل وهو من الطرق الحيويه بالمنطقة.
 
رئيس مدينة الطود يتفقد مستشفي العديسات ورصف الطرق الجديدة
رئيس مدينة الطود يتفقد مستشفي العديسات ورصف الطرق الجديدة

جانب من جولات رئيس مدينة الطود للمشروعات الجديدة
جانب من جولات رئيس مدينة الطود للمشروعات الجديدة

رئيس المدينة يتفقد اعمال رصف طرق المدينة
رئيس المدينة يتفقد اعمال رصف طرق المدينة
 
 
 
 

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