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صور.. تجدد أعمال العنف فى هندوراس احتجاجا على الرئيس هيرنانديز

الجمعة، 31 أغسطس 2018 03:00 ص
صور.. تجدد أعمال العنف فى هندوراس احتجاجا على الرئيس هيرنانديز جانب من العنف فى هندوراس
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
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قمعت شرطة هندوراس بعنف فى العاصمة تيجاسيجالبا، تظاهرة لمئات المتظاهرين الذين كانوا يطالبون باستقالة رئيس هندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز بسبب رفع أسعار المحروقات وللمطالبة بخفض رسوم النقل، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع.

وذكرت الصحف، أن نحو ألفى متظاهر نصبوا حواجز فى جادة سويابا فى العاصمة ، وتدخل مئات من عناصر قوات مكافحة الشغب لفتح الطريق.

ورد المتظاهرون بإلقاء الحجارو والعصي، ثم الاعتصام بينما كان دخان الغاز المسيل للدموع يتصاعد، ويطالب الطلاب بخفض رسوم النقل وكذلك للمسنين والنساء الحوامل، وقد حصلوا منذ الاثنين على دعم تلاميذ بدأوا يحتلون المراكز التعليمية وينزلون إلى الشوارع.

احتجاجات هندوراس
احتجاجات هندوراس

 

اشتباكات هندوراس
اشتباكات هندوراس

 

الشرطة فى هندوراس
الشرطة فى هندوراس

 

المحتجون يشعلون النار فى الطرق
المحتجون يشعلون النار فى الطرق

 

المحتجون يكتبون شعارات ضد رئيس هندوراس
المحتجون يكتبون شعارات ضد رئيس هندوراس

 

جانب من الاحتجاجات
جانب من الاحتجاجات

 

جانب من المسيرات فى هندوراس
جانب من المسيرات فى هندوراس

 

متظاهرو هندوراس
متظاهرو هندوراس

 

مسيرات فى هندوراس
مسيرات فى هندوراس

 


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