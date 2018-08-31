صور.. تجدد أعمال العنف فى هندوراس احتجاجا على الرئيس هيرنانديز

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

قمعت شرطة هندوراس بعنف فى العاصمة تيجاسيجالبا، تظاهرة لمئات المتظاهرين الذين كانوا يطالبون باستقالة رئيس هندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز بسبب رفع أسعار المحروقات وللمطالبة بخفض رسوم النقل، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع.

وذكرت الصحف، أن نحو ألفى متظاهر نصبوا حواجز فى جادة سويابا فى العاصمة ، وتدخل مئات من عناصر قوات مكافحة الشغب لفتح الطريق.

ورد المتظاهرون بإلقاء الحجارو والعصي، ثم الاعتصام بينما كان دخان الغاز المسيل للدموع يتصاعد، ويطالب الطلاب بخفض رسوم النقل وكذلك للمسنين والنساء الحوامل، وقد حصلوا منذ الاثنين على دعم تلاميذ بدأوا يحتلون المراكز التعليمية وينزلون إلى الشوارع.



احتجاجات هندوراس



اشتباكات هندوراس



الشرطة فى هندوراس



المحتجون يشعلون النار فى الطرق



المحتجون يكتبون شعارات ضد رئيس هندوراس



جانب من الاحتجاجات



جانب من المسيرات فى هندوراس



متظاهرو هندوراس