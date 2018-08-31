صور.. بكين تتزين استعدادا لمنتدى التعاون الصين أفريقيا " فوكاك"

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

تزينت العاصمة الصينية بكين استعدادا لقمة بكين 2018، اليوم الجمعة لمنتدى التعاون الصين أفريقيا " فوكاك" المقرر انعقادها فى قاعة الشعب الكبرى يومى 3 و4 سبتمبر المقبل بحضور عدد كبير من القادة الأفارقة وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسى والسكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس المفوضية الأفريقية و27 منظمة دولية وأفريقية.

وقامت السلطات الصينية بتزيين الساحات الرئيسة فى بكين بالزهور ذات الألوان الزاهية والجميلة، خاصة ساحة "تيانانمن" الشهيرة، ودار ضيافة الدولة، ومركز المؤتمرات الوطنى بالزهور، كما تم تزيين المناطق المحيطة بمقر الاجتماعات والفنادق المخصصة للقمة والوفود، وكذلك على طول الطرقات المؤدية والقريبة من مقر القمة، بهدف عرض البيئة الجميلة فى العاصمة وخلق أجواء ودية.



استعدادات القمة

وتنتشر فى الشوارع والمناطق الرئيسة ببكين لافتات ترحيبية حول القمة، مثل: "قمة التعاون"، "اجتماع الأصدقاء"، "العمل معا من أجل التنمية المشتركة والرخاء المشترك"، مع انتشار ملصقات حول القمة فى محطات الحافلات ومترو الأنفاق.

وعززت الأجهزة الأمنية من تواجدها وانتشارها الملحوظ والكثيف فى شتى أنحاء العاصمة خاصة فى الطرقات والمناطق القريبة من مقر القمة وفنادق إقامة الوفود، وذلك بهدف تأمين القمة التى تعد أكبر حدث تستضيفه الصين هذا العام فى ظل هذا العدد الكبير من الرؤساء والمسؤولين الأجانب.

وتأتى قمة هذا العام تحت عنوان "الصين وأفريقيا: نحو مجتمع أقوى ومصير مشترك من خلال التعاون المربح للجميع".

وأظهرت بيانات رسمية أعلنتها وزارة التجارة الصينية أن الصين أكبر شريك تجارى لإفريقيا لتسعة أعوام متتالية، وأن الخطط العشر الكبرى للتعاون بين الصين وأفريقيا التى تم الإعلان عنها فى قمة جوهانسبرج لمنتدى التعاون الصيني-الإفريقى عام 2015 تم تنفيذها بالكامل.



ورود وأزهار



جانب من الاستعدادات



الصين تتزين لقمة الصين أفريقيا