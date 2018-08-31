video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 31 أغسطس 2018 10:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. بكين تتزين استعدادا لمنتدى التعاون الصين أفريقيا " فوكاك"

الجمعة، 31 أغسطس 2018 09:40 ص
صور.. بكين تتزين استعدادا لمنتدى التعاون الصين أفريقيا " فوكاك" الصين
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
إضافة تعليق

تزينت العاصمة الصينية بكين استعدادا لقمة بكين 2018، اليوم الجمعة لمنتدى التعاون الصين أفريقيا " فوكاك" المقرر انعقادها فى قاعة الشعب الكبرى يومى 3 و4 سبتمبر المقبل بحضور عدد كبير من القادة الأفارقة وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسى والسكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس المفوضية الأفريقية و27 منظمة دولية وأفريقية.

وقامت السلطات الصينية بتزيين الساحات الرئيسة فى بكين بالزهور ذات الألوان الزاهية والجميلة، خاصة ساحة "تيانانمن" الشهيرة، ودار ضيافة الدولة، ومركز المؤتمرات الوطنى بالزهور، كما تم تزيين المناطق المحيطة بمقر الاجتماعات والفنادق المخصصة للقمة والوفود، وكذلك على طول الطرقات المؤدية والقريبة من مقر القمة، بهدف عرض البيئة الجميلة فى العاصمة وخلق أجواء ودية.

استعدادات القمة
استعدادات القمة

وتنتشر فى الشوارع والمناطق الرئيسة ببكين لافتات ترحيبية حول القمة، مثل: "قمة التعاون"، "اجتماع الأصدقاء"، "العمل معا من أجل التنمية المشتركة والرخاء المشترك"، مع انتشار ملصقات حول القمة فى محطات الحافلات ومترو الأنفاق.

وعززت الأجهزة الأمنية من تواجدها وانتشارها الملحوظ والكثيف فى شتى أنحاء العاصمة خاصة فى الطرقات والمناطق القريبة من مقر القمة وفنادق إقامة الوفود، وذلك بهدف تأمين القمة التى تعد أكبر حدث تستضيفه الصين هذا العام فى ظل هذا العدد الكبير من الرؤساء والمسؤولين الأجانب.

وتأتى قمة هذا العام تحت عنوان "الصين وأفريقيا: نحو مجتمع أقوى ومصير مشترك من خلال التعاون المربح للجميع".

وأظهرت بيانات رسمية أعلنتها وزارة التجارة الصينية أن الصين أكبر شريك تجارى لإفريقيا لتسعة أعوام متتالية، وأن الخطط العشر الكبرى للتعاون بين الصين وأفريقيا التى تم الإعلان عنها فى قمة جوهانسبرج لمنتدى التعاون الصيني-الإفريقى عام 2015 تم تنفيذها بالكامل.

ورود وأزهار
ورود وأزهار

 

جانب من الاستعدادات
جانب من الاستعدادات

 

الصين تتزين لقمة الصين أفريقيا
الصين تتزين لقمة الصين أفريقيا

 

لافتات وورود استعدادا للقمة
لافتات وورود استعدادا للقمة

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصين ترفض بشدة اتهامات أمريكية بشأن سجلات حقوق الإنسان

الصين تعلن دعمها لأفغانستان فى الدفاع ومكافحة الإرهاب

الصين تعلن عن بؤرة جديدة لحمى الخنازير الأفريقية

الصين ترفض تحميل ترامب لبكين مسئولية عدم إحراز تقدم فى ملف كوريا الشمالية

مساعد وزير الخارجية الأسبق: 170 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين الصين وإفريقيا

سفير مصر السابق بالصين يكشف تاريخ العلاقات بين البلدين

الصحف المصرية: دماء جديدة فى شرايين الدولة.. جولة خارجية للرئيس تشمل البحرين والصين وأوزبكستان.. مصطفى الجندى: سد النهضة بحاجة لدراسات جديدة.. 217 مليار جنيه لدعم الزراعة.. إضافة 520 ألف مواطن لبطاقات التموين

الصين

بكين

منتدى الصين أفريقيا

قاعة الشعب الكبرى




لا تفوتك
تعرف على التهم الموجهة لقتلة "طالب الرحاب".. أبرزها القتل مع سبق الإصرار

تعرف على التهم الموجهة لقتلة "طالب الرحاب".. أبرزها القتل مع سبق الإصرار

الصحافة الإنجليزية تنتقد سلوك راموس مع محمد صلاح

الصحافة الإنجليزية تنتقد سلوك راموس مع محمد صلاح

بدء اﻹغلاق الجزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل اتجاه القاهرة

بدء اﻹغلاق الجزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل اتجاه القاهرة

نائبة محافظ القليوبية: عندى 32 سنة وتلقيت خبر تعيينى بقلق من المسئولية (فيديو)

نائبة محافظ القليوبية: عندى 32 سنة وتلقيت خبر تعيينى بقلق من المسئولية (فيديو)

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

"قطريليكس": الدوحة تتأمر مع إيران ضد البحرين على مدار 30 عاما

"قطريليكس": الدوحة تتأمر مع إيران ضد البحرين على مدار 30 عاما

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة