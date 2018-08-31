صور..إضرابات ومسيرات للمعلمين فى جامعات الأرجنتين للمطالبة بزيادة الرواتب

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

نظم الآلاف من معلمى الجامعات فى الأرجنتين، الخميس، إضرابا عاما فى الجامعات لمطالبة برفع الرواتب وعدم تنفيذ قرار رئيس الأرجنتين بعدم زيادة المرتبات هذا العام، بحسب صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية.

يذكر أن معلمو المدارس فى الأرجنتين أضربوا عن العمل العام الماضى، مما تسبب فى تأجيل بدء الدراسة وذلك وسط نزاع حول مفاوضات بشأن الرواتب.

وخرج عشرات الآلاف من المعلمين فى مسيرات بالعاصمة بوينس آيرس دعما للاحتجاج، ويرغب المعلمون المضربون فى أن تتفاوض الحكومة حول رواتبهم على مستوى البلاد، ورفضت الحكومة المطالب وهددت بالاقتطاع من رواتب المعلمين ومعاقبة النقابات ردا على الإضراب.



احتجاجات الارجنتين



جانب من الاحتجاجات فى الارجنتين



مسرات حاشدة فى الارجنتين



مسيرات فى الارجنتين