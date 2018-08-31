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صوت ألمانيا: قطر خرقت قواعد تشغيل العمال بمنشآت كأس العالم 2022

الجمعة، 31 أغسطس 2018 04:01 م
صوت ألمانيا: قطر خرقت قواعد تشغيل العمال بمنشآت كأس العالم 2022 العمال فى قطر
كتبت ريم عبد الحميد
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كشف تقرير لإذاعة صوت ألمانيا عن خرق قطر للقواعد التى وعدت بتطبيقها بعد الانتقادات التى وجهت لها فيما يتعلق بتنظيمها لبطولة كأس العالم 2022.

وأوضح مراسل الإذاعة الألمانية أنه شاهد فى آواخر يوليو الماضى أكثر من 10 عمال يعملون بين الحادية عشر والنصف صباحا والثالثة مساءً، وهى الساعات التى حددتها دولة قطر للراحة فى الفترة بين 15 يونيو و31 أغسطس، وهو الوقت الأشد حرارة فى فصل الصيف، وذلك فى أحد ملاعب كأس العالم.

ورغم أن الخبراء، أشاروا إلى ضرورة ألا يكون هناك أى عمل بالنهار فى الصيف الحار، حيث تصل درجة الحرارة إلى 50 مئوية، وقيام قطر بنفسها بمنع العمل خلال هذه الفترة التى تستمر ثلاث ساعات ونصف، إلا أن مراسل الإذاعة شهد بنفسه خرقها للقانون.

وقد مات المئات أثناء العمل فى مشروعات كأس العالم بقطر، ففى عام 2012، مات 520 عاملا ولا تزال هناك أكثر من 300 حالة وفاة لم يعلن سببها حتى الآن، وتقول قطر إن العمال ماتوا لأسباب تتعلق بظروف العمل مثل النوبات القلبية أو فشل الجهاز التنفسى، إلا أن منظمات حقوق الإنسان تقول إنها وفيات مرتبطة بدرجات الحرارة المرتفعة وأشارت إلى أن قطر لم تقدم تقارير الطب الشرعى بهدف إخفاء الأسباب الحقيقية.

وتقول صوت ألمانيا، إن نيكولاس ماكيجهان، الخبير فى حقوق العمال المهاجرين فى الخليج الذى يبحث فى وفاة العمال لصالح هيومان رايتس ووتش، قد تفاجأ بما توصلت إليه من نتائج، ويرى أن حدوث انتهاك فى ملعب مرتبط بالفيفا أمرا أكثر خطورة لأن مشروعات الفيفا تحكمها اللجنة العليا  للتسليم والتراث التى تعد بمعايير أعلى للرخاء من أجل العمال، ورأى أن هذه الواقعة تشير إلى أن المتعاقدين لا يلتزمون بالقوانين الأساسية.

 


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