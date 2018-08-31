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الجمعة، 31 أغسطس 2018 03:40 م
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صحيفة إسرائيلية: صور فضائية تظهر مصنع صواريخ إيرانى جديد فى سوريا

الجمعة، 31 أغسطس 2018 03:40 م
صحيفة إسرائيلية: صور فضائية تظهر مصنع صواريخ إيرانى جديد فى سوريا سوريا
أ ش أ
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ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن ثمة صورا التقطت من الفضاء تُظهر إنشاء ما يبدو أنه (مصنع صواريخ أرض-أرض) تابع لإيران فى سوريا، ما أثار مخاوف جديدة حول مدى تعاون البلدين العسكرى عند حدود إسرائيل الشمالية.

ولفتت الصحيفة -فى سياق نبأ أوردته على موقعها الإلكترونى اليوم الجمعة- إلى أن الصور تُظهر منشأة بالقرب من وادى جهنم فى شمال غرب سوريا، تشبه منشأة (بارشين) الإيرانية، المرتبطة ببرنامج طهران للصواريخ البالستية والأسلحة النووية.

ونوّهت إلى أنه خلافا لمنشآت إيرانية أخرى فى سوريا استهدفتها غارات جوية إسرائيلية، إلا أن هذه المنشأة نجت على الأرجح حتى الآن بسبب قربها من بطارية (إس-400) الروسية المضادة للطائرات، والتى تعتبر إحدى أكثر منظمات الدفاع الجوى تطورا فى العالم، على حد قولها.

 

 


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