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شاهد مبنى البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة × 6 صور

الجمعة، 31 أغسطس 2018 08:02 م
شاهد مبنى البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة × 6 صور مبنى البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة
أحمد حسن
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تسابق شركة المقاولون العرب الزمن لتنفيذ مبنى البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث بلغ متوسط نسبة تنفيذ الخرسانات والمبانى 68% وذلك فى المبنى الرئيسى ومبانى الخدمات الذى يتضمنها مشروع مبنى برلمان العاصمة الإدارية.

المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، كشف عن نسب تنفيذ مبنى البرلمان، مؤكدا أن هناك أكثر من 2000 عامل وفنى ومهندس يسابقون الزمن للانتهاء من المشروع فى الوقت المحدد.

وأوضح رئيس شركة المقاولون العرب فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مبنى البرلمان يقام على مساحة 33 فدانا بما يوزاى 138 ألف متر مكعب، ويمثل 3 أضعاف مساحة مبنى مجلس النواب الحالى، ويعمل داخل مبنى البرلمان نحو 2200 عامل ومهندس وفنى، من مختلف محافظات مصر.

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مبنى البرلمان

العاصمة الادارية الجديدة

المقاولون العرب




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