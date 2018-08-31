شاهد في دقيقة.. العلاقات المصرية الصينية في أرقام

مستويات غير مسبوقة وصلت لها العلاقات المصرية الصينية على كافة الأصعدة سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو سياحية، وجاء هذا التطور في مستوى العلاقات مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم، وذلك انطلاقا من السياسة التي تنتهجها القيادة المصرية في توسيع علاقاتها والانفتاح مع كل دول العالم الصديقة لمصر.
وفي هذا التقرير نرصد أهم الأرقام في العلاقات المصرية الصينية بين البلدين وما تحقق خلال 4 سنوات:
1956 تدشين العلاقات الدبلوماسية رسميا بين البلدين
2016 التوقيع على 21 مذكرة تفاهم واتفاقية بين البلدين في يناير
2016 الرئيس السيسي يتلقى دعوة من نظيره الصيني لحضور قمة "G -20" في سبتمبر
2017 القمة الخامسة بين السيسي وتشي بينج خلال قمة البريكس
4 زيارات قام بها السيسي للصين
11 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال 2016
63 اتفاقية تنظم العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين
1320 عدد المشروعات المشتركة بين مصر والصين عام 2017
700 مليون دولار حجم الاستثمارات الصينية في مصر العام الماضي
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