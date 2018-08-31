شاهد في دقيقة.. العلاقات المصرية الصينية في أرقام

مستويات غير مسبوقة وصلت لها العلاقات المصرية الصينية على كافة الأصعدة سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو سياحية، وجاء هذا التطور في مستوى العلاقات مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم، وذلك انطلاقا من السياسة التي تنتهجها القيادة المصرية في توسيع علاقاتها والانفتاح مع كل دول العالم الصديقة لمصر.

وفي هذا التقرير نرصد أهم الأرقام في العلاقات المصرية الصينية بين البلدين وما تحقق خلال 4 سنوات: