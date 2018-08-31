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شاهد.. عزوف الجزائريين عن شراء الخضار والفواكه بسبب الكوليرا

الجمعة، 31 أغسطس 2018 02:46 م
شاهد.. عزوف الجزائريين عن شراء الخضار والفواكه بسبب الكوليرا سوق الخضار والفواكه فى الجزائر
كتب أحمد عبد الرحمن
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"سوق على ملاح" أحد أكبر أسواق الخضر والفواكه بالعاصمة الجزائرية يشهد عزوفاً كبيراً من المواطنين عن شراء الخضر والفواكه بعد رواج أخبار لم تؤكدها أى جهة عن تلوث الخضر والفواكه بداء الكوليرا.

وبحسب تقرير أذاعت هفضائية "فرنسا 24"، فإن اشتباه وصول بكتيريا الكوليرا إلى فاكهة البطيخ بسبب سقيها بالمياه الملوثة عزز من فرضية انتشار الوباء الأمر الذى أثار استياء التجار.

وطمأنت وزارة "الفلاحة" فى بيان لها أن الخضر والفواكه المعروضة فى الأسواق صحية وسليمة، وأفادت أن مياه الرى التى تستخدم فى سقى هذه المواد لا تشكل أى خطر.

https://www.youtube.com/watch?v=8lJkP3Y_utc

 


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سوق الخضار والفواكه

الجزائر

الكوليرا




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