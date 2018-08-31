شاهد أول تعليق من زوج وابن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الجديدة

كتب محمد تهامى زكى

جاء اختيار الدكتورة منال عوض ميخائيل، محافظا لدمياط، انتصارًا جديدا للمرأة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يؤمن بمدى أهمية دورها فى المجتمع موليًا لها كل الاهتمام، وتأتى اختيارات المرأة فى صفوف السلطة التنفيذية استكمالا لما تم العام الماضى الذى أطلق عليه عام المرأة.

اختيار الدكتور منال عوض، مثلما كان مفرحا للجميع، كان مفرحا أيضا لأسرتها الصغيرة على تولى هذا المنصب الرفيع، فزوجها سامى فرحات إبراهيم، أشار عبر حسابه على "فيس بوك"، إلى أنه متواجد معها فى قصر الاتحادية خلال حلف اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلا "زوجتى العزيزة فخور بك، ألف مبروك سيادة الوزيرة".





أما ابنها شادى سامى، فقال "ألف مبروك يا أمى، كل يوم بتثبتى أنك تستحقى التاريخ يفتكرك، مبروك يا معالى الوزيرة، أصبحت أول سيدة مسيحية على مقعد المحافظ، دايماً رافعة راسنا ومن نجاح لنجاح"، فيما اكتفى ابنها الآخر "فادى" بإعادة نشر مقطع لوالدته أثناء حلف اليمين أمام الرئيس، بالإضافة إلى كلام والده المعبر بالفخر لها.



منال عوض محافظ دمياط



صورة شخصية للدكتورة منال عوض