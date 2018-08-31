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سوريا: المحادثات مع المسؤولين الروس بناءة وركزنا على الشراكة الاستراتيجية

الجمعة، 31 أغسطس 2018 09:00 م
سوريا: المحادثات مع المسؤولين الروس بناءة وركزنا على الشراكة الاستراتيجية وزير الخارجية السورى وليد المعلم
دمشق (أ ش أ)
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أعرب وزير الخارجية السورى وليد المعلم، عن ارتياحه لنتائج محادثاته مع المسؤولين الروس، واصفا إياها بـ "المثمرة والبناءة" بشقيها السياسى والاقتصادى.

وقال المعلم - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء السورية اليوم الجمعة، "إن الأصدقاء الروس عازمون على دعم جهود قواتنا المسلحة لمكافحة الإرهاب فى سوريا والانتهاء من الأزمة السورية".

وحول محادثاته مع يورى بوريسوف نائب رئيس الوزراء الروسى رئيس الجانب الروسى فى اللجنة الحكومية السورية الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادى والتجارى والعلمى التقنى، أكد المعلم أن الحكومة الروسية طلبت من كبرى الشركات الروسية، المشاركة بكثافة فى النسخة 60 من معرض دمشق الدولى، موضحا أن المحادثات التى أجراها اليوم تركزت على الشراكة الاستراتيجية فى بعدها الاقتصادى.

وكان وزير الخارجية السورى وليد المعلم بحث - فى وقت سابق اليوم - مع يورى بوريسوف نائب رئيس الوزراء الروسي، سبل تطوير علاقات التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات والارتقاء بها إلى مستوى العلاقات السياسية الرفيعة وصولا إلى تحقيق شراكة استراتيجية مستدامة.

 


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