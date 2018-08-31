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سلطات المطار تخصص سيارتين إسعاف لنقل حالتين من الحجاج الفلسطينيين

الجمعة، 31 أغسطس 2018 09:41 ص
سلطات المطار تخصص سيارتين إسعاف لنقل حالتين من الحجاج الفلسطينيين مطار القاهرة الدولى
كتب أحمد مصطفي-رحاب نبيل
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خصصت سلطات مطار القاهرة الدولي اليوم، الجمعة، سيارتين إسعاف تابعتين للمطار لنقل حالتين مرضيتين من الحجاج الفلسطينيين فور وصولهما من الأراضى المقدسة لنقلهما إلى معبر رفح البرى ومنه إلى قطاع غزة.
 
وصلت الحاجتان على الطائرة المصرية القادمة من المدينة المنورة، وتم إنهاء إجراءات وصولهما بصالة 4 المخصصة للحجاج الفلسطينيين، وتبين صعوبة نقل كل من "فاطمة .ح.ا" و"غصون .م.ر" وسط الأتوبيسات لسوء حالتهما الصحية، وقرر الدكتور حازم حسين، مدير الحجر الصحى بالمطار، نقلهما تحت الإشراف الطبى.
 
وخصص محمود غنيم، مشرف إسعاف المطار، سيارتين من إسعاف المطار لنقلهما إلى معبر رفح البرى مع فوج الأتوبيسات الذى ضم 19 أتوبيسا.
 
 
 

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