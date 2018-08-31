سقوط 3 متهمين بحوزتهم 4 كيلو بانجو بقصد الإتجار فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام، القبض على 3 متهمين بحوزتهم 4 كيلو بانجو بقصد الإتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

كان اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من العميد محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط كلا من المتهم "محمد.ا.ال"32 عاما، عاطل ومقيم سرابيوم دائرة مركز فايد، بحوزته 7 لفافات من نبات البانجو المخدر، وزنت حوالى 2 كيلو جرام، ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "خالد.ف.ع"30 عاما، عاطل ومقيم دائرة مركز القنطرة شرق، بحوزته 5 لفافات من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 1.500 كيلو جرام، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، والمتهم "سعيد.م.س"35 عاما، عاطل ومقيم دائرة مركز القنطرة غرب، بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 500 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع ، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد .

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحررت لهم المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.