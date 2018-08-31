رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان يوجه رسالة للمحافظين الجدد.. تعرف عليها

كتب مصطفى السيد

وجه المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، رسالة للمحافظين الجدد متمنياً لهم التوفيق فى مهمتهم، قائلاً: "لجنة الإدارة المحلية متواصلة مع كافة المسئولين ليس على المستوى الوزارى فقط، ولكن على كل المستويات ورئيس اللجنة وهيئة المكتب متواجدون رغم الإجازة البرلمانية للتعاون مع الجميع".

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية، فى تصريحات له: "المحافظ منصب يجمع بين المنصب السياسى والتنفيذى وليس منصبًا تنفيذيًا فقط، وبالتالى فهو رجل دولة يمثل أعلى سلطة فى محافظته، وعليه أن يتدبر تصريحاته وعلاقاته مع المجتمع المدنى والتواصل الجيد والانضباط فى المعاملات وسرعة توفير الخدمات فى إطار القانون، وألا يحصر المحافظ نفسه فى إطار منغلق لأنه منصب يجب أن يتواصل مع الجميع".

وأردف المهندس أحمد السجينى: "يجب على كل محافظ أن يحدد أولوياته وفقاً لطبيعة محافظته، وأن يضع خطة عمل ويختار ملفا أو اثنين ويتبناها، ويجب أن يكون الملف الحاضر دائمًا المعنى بالنسق الحضارى فى نظافة الشوارع ودهانات الأعمدة".