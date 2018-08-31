رئيس جامعة الإسكندرية يبحث توطيد التعاون مع الملحق الثقافى الأمريكى

استقبل الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الاسكندرية، مايك هاركر الملحق اﻻعلامى والثقافى بالقنصلية العامة اﻻمريكية بالاسكندرية، لمناقشة سبل التعاون الممكنة بين الجانبين فى المجاﻻت المختلفة.

واستعرض الدكتور الكردى خلال اللقاء، اوجه التعاون بين جامعة الاسكندرية، والجامعات اﻻمريكية، مشيراً إلى بروتوكول التعاون المشترك الذى تم توقيعه مؤخراً مع جامعة أوشن اﻻمريكية، لبدء تفعيل نظام الكليات المجتمعية داخل مصر، وتقديم برامج تقنية وفنية حديثة للطﻻب فى المجاﻻت التى يحتاجها سوق العمل، موضحاً انها سوف تبدأ فى خمس برامج فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وأمن المعلومات الإلكترونية (Cyber security)واﻻتصاﻻت، كما اشار إلى قرب افتتاح مركزين للتطوير المهنى بكليتى الهندسة والتجارة، بالتعاون بين جامعة الاسكندرية والجامعة اﻻمريكية بالقاهرة، لتقديم حزم تدريبية لتنمية قدرات الطﻻب فى مجاﻻت عديدة قبل دخولهم إلى سوق العمل.

كما اعرب هاركر عن استعداد القنصلية اﻻمريكية باﻻسكندرية، لتقديم انشطة مختلفة لدعم الطﻻب خاصة فى مجال ريادة الأعمال، وما يتطلبه ذلك من دورات لتنميه لمهاراتهم، وأشار إلى إلى امكانية استفادة طﻻب جامعة الإسكندرية أيضاً من البرامج والمبادرات، التى يقدمها الجانب اﻻمريكى لمنطقة الشرق الأوسط، بالتعاون مع المؤسسات التعليمية اﻻمريكية، فضﻻ عن امكانية توفير منح للدراسة فى أمريكا.

حضر اللقاء، الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد إسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون فرع مطروح، والدكتور مختار يوسف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.