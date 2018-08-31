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رئيس الوزراء يلزم الجهات العاملة بالبنية التحتية بالحصول على موافقة فنية للحفر

الجمعة، 31 أغسطس 2018 10:27 ص
رئيس الوزراء يلزم الجهات العاملة بالبنية التحتية بالحصول على موافقة فنية للحفر الدكتور مصطفى مدبولى
كتبت هند مختار
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أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً يُلزم كافة الجهات العاملة فى مجال البنية التحتية، بالحصول على الموافقة الفنية للحفر، قبل البدء فى هذه الأعمال.

 

ونص القرار على أن تصدر هذه الموافقة الفنية من مركز معلومات شبكات مرافق المحافظة الواقع فى دائرتها أعمال الحفر، سواء كان التنفيذ بمعرفتها أو بواسطة غيرها.

 

ويأتى ذلك فى إطار الحرص على ضمان جودة تنفيذ أعمال البنية التحتية، والتأكد من اتمامها وفقاً للمواصفات الفنية اللازمة، بما يراعى متطلبات السلامة المرورية، وتيسير حركة مستخدمى الطرق، وبما يحقق تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

 


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