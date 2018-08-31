video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 31 أغسطس 2018 08:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس التيار الوطنى الحر: لم نضع عقبات أمام تشكيل الحكومة اللبنانية

الجمعة، 31 أغسطس 2018 07:33 م
رئيس التيار الوطنى الحر: لم نضع عقبات أمام تشكيل الحكومة اللبنانية وزير الخارجية اللبنانى ورئيس التيار الوطنى الحر جبران باسيل
بيروت (أ ش أ)
إضافة تعليق

قال وزير الخارجية اللبنانى ورئيس التيار الوطنى الحر جبران باسيل، إن "التيار" غير معنى بالمشاكل المطروحة أمام رئيس الوزراء المكلف سعد الحريرى فى مسألة تشكيل الحكومة، لأنه التيار لم يضع أى عقبات أو عراقيل، وإنما يطالب بالعدالة بين الكتل النيابية فى عملية التأليف، مشيرا إلى أهمية وضع معيار واحد لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأضاف باسيل – فى تصريح له عقب لقائه البطريرك المارونى الكاردينال مار بشاره بطرس الراعى – إن التيار الوطنى الحر لم يضع أى شرط أو ممانعة على أحد من القوى السياسية، ولم يرفض أى شيء إلا بمنطق العدالة.

وأشار إلى أن التيار لديه الإصرار على عدم تكريس وزارات لصالح طوائف معينة، سواء أكانت وزارات المالية أو الداخلية أو الطاقة وغيرها، وإن كان فى نفس الوقت يبدى تساهلا تيسيرا للأمور.

واعتبر رئيس التيار الوطنى الحر أن العقبات أمام تشكيل الحكومة، مصدرها "الفرقاء السياسيين الذين يضعون تلك العقبات أمام رئيس الحكومة المكلف سعد الحريرى والذى يقوم بدوره بمعالجتها ونحن نساعده قدر الإمكان".

وقال باسيل: "ننتظر أن ينتهى الحريرى من العقد الأساسية المطروحة أمامه، وكنا نأمل أن يتم هذا الأمر خلال اليومين المقبلين".

ويعد التمثيل الوزارى المسيحى والدرزي، أصعب العقبات التى تواجه رئيس الوزراء المكلف سعد الحريرى فى عملية تأليف الحكومة، منذ أن تم تكليفه بإجراء التشكيل الحكومى فى 24 مايو الماضى.

وتتمثل العقدة المسيحية فى مطالبة حزب القوات اللبنانية بالحصول على ما بين 4 إلى 5 حقائب وزارية من بينها حقيبة سيادية من ضمن الحقائب الأربع (الخارجية والدفاع والداخلية والمالية) استنادا إلى ما حققه من نتائج فى الانتخابات النيابية، وهو الأمر الذى يرفضه التيار الوطنى الحر الذى يطالب بدوره بحصة من 11 وزيرا له ولرئيس الجمهورية (الذى يعد الزعيم التاريخى للتيار) ويرفض التخلى عن أى من حقيبتى الخارجية أو الدفاع لصالح "القوات".

كما يتمسك الحزب التقدمى الاشتراكى برئاسة وليد جنبلاط، بحصرية التمثيل الدرزى فى الحكومة الجارى تشكيلها، استنادا إلى أنه يحوز الأغلبية النيابية التى تفرض ذلك، فى حين يضغط رئيس التيار الوطنى الحر جبران باسيل لتوزير حليفه السياسى القيادى الدرزى طلال أرسلان، خصما من الحصة الدرزية بالحكومة والبالغ عددها 3 وزراء.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الخارجية اللبنانية: لا نرى سببا لبقاء اللاجئين السوريين على أراضينا

الخارجية اللبنانية ترحب بإطلاق سراح الشابة الفلسطينية عهد التميمى

لبنان

اخبار لبنان

التيار الوطنى

الحكومه اللبنانيه

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
المرور يغلق محور المشير طنطاوى جزئيا لمدة شهرين لإنشاء كوبريين مشاة

المرور يغلق محور المشير طنطاوى جزئيا لمدة شهرين لإنشاء كوبريين مشاة

وزيرة الصحة تعلن الانتهاء من 14 ألف عملية جراحية بقوائم الانتظار

وزيرة الصحة تعلن الانتهاء من 14 ألف عملية جراحية بقوائم الانتظار

تونس تحارب الفساد.. إقالة وزير الطاقة و4 مسئولين لشبهات فساد..رئيس الوزراء يفتح تحقيقا موسعا وإلحاق وزارة الطاقة بالصناعة..أزمة وقود خانقة بالجنوب من أسباب الإقالة

تونس تحارب الفساد.. إقالة وزير الطاقة و4 مسئولين لشبهات فساد..رئيس الوزراء يفتح تحقيقا موسعا وإلحاق وزارة الطاقة بالصناعة..أزمة وقود خانقة بالجنوب من أسباب الإقالة

"أطلب الحنطور".. تطبيق ذكى لتوفير عربات الحنطور فى الأقصر خلال أسابيع .. وزارة التخطيط تدخل العربات عصر التكنولوجيا بنظام "أوبر حنطور".. ورئيس المدينة: برنامج "QR" يراقب 340 عربة.. وتوفير "بامبرز" للأحصنة

"أطلب الحنطور".. تطبيق ذكى لتوفير عربات الحنطور فى الأقصر خلال أسابيع .. وزارة التخطيط تدخل العربات عصر التكنولوجيا بنظام "أوبر حنطور".. ورئيس المدينة: برنامج "QR" يراقب 340 عربة.. وتوفير "بامبرز" للأحصنة

السجون تفرج عن 467 سجينا بموجب عفو رئاسى

السجون تفرج عن 467 سجينا بموجب عفو رئاسى

ننشر أول صور وفيديوهات لعملية الطعن بمحطة أمستردام المركزية بهولندا

ننشر أول صور وفيديوهات لعملية الطعن بمحطة أمستردام المركزية بهولندا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة