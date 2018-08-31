حكومة نيكاراجوا تقرر طرد فريق حقوق الإنسان الأممى من البلاد

مناناجوا (أ ش أ)

قال مسئول فى مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن حكومة نيكاراجوا قررت طرد فريق حقوق الإنسان الموجود فى البلاد، بعد يومين من نشر تقرير يتهم الحكومة باستخدام العنف لقمع مظاهرات المعارضة.

ونقلت شبكة (إيه بى سي) الأمريكية عن المسئول - الذى رفض كشف هويته - إن فريق حقوق الإنسان فى نيكاراجوا تم إبلاغه بضرورة مغادرة البلاد، موضحا أن مجلس الأمن الدولى سيناقش هذا الأمر فى اجتماع يعقد فى 5 سبتمبر المقبل .

يذكر أن مكتب مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين، أصدر تقريرا يوم الأربعاء الماضي، قال فيه إن حكومة مناناجوا غضت الطرف عندما احتجزت حشود مسلحة محتجين تعرض بعضهم لاحقا لانتهاكات جنسية وتعذيب أثناء الاعتقال، بينما رفضت نيكاراجوا التقرير ووصفته بأنه منحاز.