حصاد الأخبار.. "التضامن" تعلن بدء صرف المعاشات غدا من ماكينات الصرف الآلية

كتبت سارة الباز

خلال الساعات الماضية، جرت أحداث وتداولت أخبار كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والتقارير المفصلة بما جرى فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.

الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية

غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف



محافظ الجيزة الجديد فى موقع انفجار ماسورة المهندسين

الكتب

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

لحوم فاسدة

الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان

محمد سعفان وزير القوى العاملة

الدكتور هشام عرفات وزير النقل

سوسة النخيل