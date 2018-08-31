حصاد الأخبار.. "التضامن" تعلن بدء صرف المعاشات غدا من ماكينات الصرف الآلية

خلال الساعات الماضية، جرت أحداث وتداولت أخبار كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والتقارير المفصلة بما جرى فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.
وزير التموين يقرر مد فترة الأوكازيون الصيفى حتى 21 سبتمبر المقبل
الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
"التضامن" تعلن بدء صرف المعاشات غدا من ماكينات الصرف الآلية
غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
وزيرة الصحة تعلن الانتهاء من 14 ألف عملية جراحية بقوائم الانتظار
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
وزير الأوقاف: 100مليون جنيه لزواج اليتيمات ومساعدة الطلاب الفقراء
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف
صور.. محافظ الجيزة يشرف على إصلاح انفجار ماسورة المهندسين
محافظ الجيزة الجديد فى موقع انفجار ماسورة المهندسين
فيديو جراف.. نسب زيادة مصروفات الكتب الدراسية والباص والزى الجديدة
الكتب
"الأوقاف" تتكفل بالمصروفات الجامعية لـ 2000 من أبناء الأسرة الأولى بالرعاية
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
"الزراعة" تضبط 7 أطنان من اللحوم الفاسدة بمصر القديمة
لحوم فاسدة
قبل إعادة طرحها للبيع فى المزاد العلنى..
"الإصلاح الزراعى" يمنح المتقاعسين شهرا لسداد قيمة أراضى النفع العام
الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
الإسكان تبدأ تسليم 336 وحدة بمشروع "دار مصر" بالشيخ زايد 9 أكتوبر المقبل
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان
القوى العاملة تسترد 250 ألف جنيه مستحقات مصرى لدى شركة سعودية
محمد سعفان وزير القوى العاملة
وزير النقل يفتتح غدا أعمال تطوير ميناء طابا البرى بتكلفة 60 مليون جنيه
الدكتور هشام عرفات وزير النقل
تعرف على إجراءات الزراعة لمكافحة سوسة النخيل بعد جنى التمور ×9 معلومات
سوسة النخيل
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة