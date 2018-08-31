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حبس 3 متهمين بسرقة "شبكة ألماظ" وبيعها بـ2200 جنيه بمدينة الرحاب

الجمعة، 31 أغسطس 2018 10:36 ص
حبس 3 متهمين بسرقة "شبكة ألماظ" وبيعها بـ2200 جنيه بمدينة الرحاب المضبوطات
كتب أحمد حسنى
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، بحبس 3 متهمين بسرقة شبكة ألماظ من إحدى السيارات بمدينة الرحاب، وبيعها بمبلغ 2200 جنيه بمنطقة المرج، 4 أيام على ذمة التحقيق.

 

البداية كانت بتعدد  البلاغات والسرقات المتشابهة للسيارات  بنفس الطريقة والأسلوب، بكسر زجاج السيارات من أمام المساجد ومنطقة البنوك، ونادى الرحاب، خاصة بعد تقديم فتاة بلاغ لقسم التجمع الأول يفيد بسرقة " شبكة ألماظ"  تقدر بمبلغ مالى ضخم، من داخل سيارتها بمدينة الرحاب.

 

وكثف الرائد تامر عبد الشافى رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول، والنقيــب عبدالرحمن جاد ضابط مباحث الرحاب إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتحديد هوية المتهمين، حيث تمكنا من تحديد إحدى السيارات المتواجدة بمكان السرقة من خلال فحص الكاميرات الخاصة بجهاز مدينة الرحاب، والتى رصدت سائق سيارة وشخصين قاموا بكسر الزجاج وسرقة ما بداخل السيارة وهروبهم من موقع السرقة فى الحال.

 

وبإعداد عدة أكمنة تم ضبط المتهمين، والسيارة المستخدمة فى السرقة ماركة نيسان صنى، وأرشد المتهم الأول وزوجته عن المسروقات واتضح أنهم من ملاك مدينة الرحاب والسيارة بها استيكر دخول المدينة وأعضاء بنادى الرحاب، كما اعترفوا بقيامهم بسرقة 11 سيارة بطريقة كسر الزجاج وارشدوا عن بيع الشبكة الألماظ بمنطقة المرج مقابل 2200 جنيه.

تم تحرير محضر بالواقعة وعرض المتهمين على نيابة القاهرة الجديدة والتى أمرت بحبسهم.


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