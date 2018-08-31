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حالة الطقس اليوم الجمعة 31/8/2018 فى مصر والدول العربية

الجمعة، 31 أغسطس 2018 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الجمعة 31/8/2018 فى مصر والدول العربية ارصاد - ارشيفية
كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الجمعة ، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجة البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار جنوبا نهارا لطيف ليلا .
 
 

 حالة الطقس اليوم فى مصر 

 

 
كما يتوقع خبراء الأرصاد أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد  ، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على  جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بالقاهرة العظمى 35  والصغرى 25 ، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23 ، ومطروح العظمى 31 والصغرى 25 .
 
 
الطقس فى الأردن 
 
نهاراً:
 
تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام بحدود 2-3 درجات مئوية.
 
 
وتسود أجواء صيفية اعتيادية إلى حارة نسبياً في أغلب المناطق، وتكون حارّة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
 
 
وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.
 

في خليج العقبة:

 

- الرياح: شمالية، مُعتدلة السرعة.
 
- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (20-30 سم).
 
- درجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.
 
 
 
ليلاً:
 
تسود أجواء لطيفة إلى معتدلة في عموم المناطق.
 
 
وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
 

الطقس فى فلسطين 

 

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس حاراً نسبياً إلى حار في كافة المناطق، وشديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. 
 
 
 
 
 

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