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حادث مرورى فى مطار القاهرة واصطدام سيارتين أمام مبنى الركاب رقم 3

الجمعة، 31 أغسطس 2018 11:50 م
حادث مرورى فى مطار القاهرة واصطدام سيارتين أمام مبنى الركاب رقم 3 مطار القاهرة
كتب محمد طنطاوى
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شهد مطار القاهرة الدولي حادث تصادم سيارتين في الطريق المؤدي الى صالة السفر رقم 3 بسبب انحراف إحدى السيارات عند مفترق الطرق، وانتقل الى مكان الحادث القيادات الامنية ورجال المرور لتسيير الحركة. 
 
وأفاد مصدر بالمطار أن سيارة ملاكى اصطدمت بسيارة فان عند مفترق أحد الطرق وبسبب السرعة الزائدة لم يتمكن قائد السيارة الملاكى من ايقاف سيارته مما نتج عنه اصطدام سيارته بسيارة أخرى 7 راكب دون وقوع اصابات. 
 
وانتقلت احترازيا سيارات الإسعاف والإطفاء الى مكان الحادث وتم الاستعانة بونش مساعد لرفع السيارتين بعد إجراء المعاينة الأمنية، وتم تسيير الطريق وأخطرت الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية. 
 
 

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