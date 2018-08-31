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تيفانى ترامب تزور أختها إيفانكا بعد غياب

الجمعة، 31 أغسطس 2018 04:47 م
تيفانى ترامب تزور أختها إيفانكا بعد غياب تيفانى ترامب
كتبت - سالى حسام
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التقطت عدسات البابارتزى صورا لأبنة ترامب الصغرى تيفانى وهى تزور أختها الكبرى إيفانكا فى منزلها بواشنطن.
 
وبحسب صحيفة "ديلى ميل" فإن تيفانى البعيدة عن السياسة قليلة الظهور فى وسائل الإعلام، ولا تظهر كثيرا فى البيت الأبيض حيث تفضل الإقامة مع والدتها بفلوريدا بعيدا عن باقى أخوتها من الأب.
 
تيفانى ترامب
 
وظهرت تيفانى وهى تبتسى بينما تصعد السلم المؤدى لباب المنزل، وجاءت الزيارة بعد غياب مفاجئ لإيفانكا وعائلتها من السوشيال ميديا حيث كانت أخر صورة نشرتها إيفانكا فى 17 يونيو الذى يوافق عيد الأب.
 
صور إيفانكا الأخيرة مع عائلتها
 
بينما ربط البعض غياب الأبنة الكبرى للرئيس الأمريكى بتصريحاتها وقت احتجاز أطفال المهاجرين غير الشرعيين وفصلهم عن أبائهم على الحدود، ووقتها كانت إيفانكا تعرب عن حزنها فقط لما حدث بدون أن تقوم بأى جهد لإقناع والدها بإنهاء فصل العائلات فى الوقت الذى كانت وسائل الإعلام تقول إن ميلانيا تتحدث مع الرئيس الأمريكى فى القضية ولكن بعيدا عن الأضواء.
 
تيفانى
تيفانى
 
لكن تيفانى نادرا ما تحظى بأى انتقادات من وسائل الإعلام حيث تظل فى حياتها الخاصة بعيدا عن السياسة ومشغولة بدراسة القانون فى كلية جورج تاون.
 
والمعروف عن ابنة ترامب الصغرى أنها طفلته الوحيدة من زوجته الثانية مارلا مابلز وانفصل والداها وهى فى فترة الطفولة وتربت هى بعيدا عن باقى أخوتها وإن كانت علاقتها بهم جيدة.

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