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توزيعة نواب محافظ القاهرة الجدد.. صابر للمنطقة الشرقية وعبد الهادى للغربية

الجمعة، 31 أغسطس 2018 08:44 م
توزيعة نواب محافظ القاهرة الجدد.. صابر للمنطقة الشرقية وعبد الهادى للغربية تنفيذية محافظة القاهرة
ماجد تمراز
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شهدت حركة المحافظين الجديدة، التي تم الإعلان عنها أمس الخميس، تغيير النواب الأربعة لمحافظة القاهرة في مناطقها الأربع.
 
وتم تعيين المهندس إبراهيم صابر، نائبًا للمنطقة الشرقية، بعد أن كان يشغل منصب رئيس حي مصر الجديدة، بينما تولى اللواء إبراهيم عبد الهادي، مهام المنطقة الغربية، بعد شغله منصب رئيس حي بولاق أبو العلا.
 
أما العميد محسن صلاح الدين، فتم تعيينه نائبًا للمنطقة الشمالية، بعد أن كان سكرتيرًا مساعدًا لمحافظ القاهرة، واللواء أحمد فؤاد، تم تعيينه نائبًا لمحافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، وشغل "فؤاد" عدة مناصب سابقة في محافظة القاهرة، أهمها السكرتير المساعد للمحافظة، ومدير المكتب الفني لمحافظ القاهرة السابق.
 
وجاء النواب الأربعة الجدد خلفًا للنواب السابقين وهم: اللواء أحمد تيمور، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وجيهان عبد الرحمن نائبة المنطقة الجنوبية، واللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب المنطقتين الغربية والشمالية.
 
يذكر أن حركة المحافظين الجديدة، شملت تغيير محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد، وخلفه اللواء خالد عبد العال، والذي كان مديرًا سابقًا لأمن القاهرة.
 
 
 

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