تفعيل منظومة الدفع الإلكترونى بجامعة الإسكندرية لمنع تكدس الطلاب

الإسكندرية- هناء أبو العز

أكد الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، على عمداء الكليات، ضرورة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة وتجهيزات المعامل، وإعلان خطة الأنشطة الطلابية فى بداية العام الجامعى الجديد.

وأضاف الكردى فى بيان له، على ضرورة تسهيل إجراءات التعامل مع الطلاب، فيما يتعلق بالتسجيل ودفع المصروفات، وتفعيل منظومة الدفع الإلكترونى لمنع تكدس الطلاب داخل الكليات، مؤكدا على ضرورة تواجد فرق من القادة الاجتماعيين والجوالة، والطلاب القدامى لاستقبال الطلاب الجدد وتعريفهم بكلياتهم.

واعتمد مجلس الجامعة، دليل العلاقات الثقافية للجامعة، للتعريف بجميع الاجراءات والقواعد الخاصة التى تختص بالاعارات والاجازات الخاصة والمهمات العلمية والتفرغ العلمى، والمؤتمرات، والبعثات والاجازات الدراسية، والاتفاقيات والأساتذة الزائرين.

وكرم المجلس، الدكتور محمد كمال، والمهندس زكريا عطا الله، والمهندس إيهاب زكريا لتبرعهم بمبلغ مليون و250 ألف جنيه، لترميم وتأهيل امتداد الدور الرابع والخامس بمستشفى طلبة الجامعة، ويضم 16 غرفة، وأربع غرف كشف، وغرف تمريض، وخمس أسره بوحدة عناية القلب، واستعرض الدكتور أحمد مصطفى مدير مستشفى طلبة الجامعة، أعمال التطوير بمستشفى طلبة الجامعة، تضمنت توفير أجهزة طبية بمبلغ 20 مليون جنيه، فضلاً عن أعمال الصيانة للأدوار المختلفة بالمستشفى، وغرف العمليات والعنايات العامة والجراحية، بهدف تقديم خدمة طبية آمنة ومتميزة، وعلى درجة عالية من الجودة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، ووافق المجلس على إنشاء قسم مستقل للممارسة الصيدلية والصيدلة الاكلينيكية بكلية الصيدلة.

ووافق المجلس على اتفاقية العمل المقترحة بين جامعة الإسكندرية، وجامعة كاليفورنيا ديفز (برنامج الدراسة العالمية Globop Study)، ومذكرة التفاهم بين كلية الآداب جامعة الاسكندرية، وكلية الآداب بجامعة الكوفة بالعراق، والاتفاقية المقترحة بين المركز الهندسى بكلية الهندسة بالجامعة، وشركة البرمجيات المبتكرة ISS بالولايات المتحدة الأمريكية، ومذكرة التفاهم بين الجامعة، والمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، ووافق المجلس على مذكرة التفاهم بين الجامعة، والشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ووافق المجلس على ترقية 25 عضو هيئة تدريس 7 إلى درجة أستاذ، و18 إلى درجة أستاذ مساعد، وتعيين 17 مدرس، ومنح 57 درجة دكتوراه، و86 درجة ماجستير فى التخصصات العلمية المختلفة.