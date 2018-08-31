تعليم المنوفية: وصول 100% من الكتب الدراسية للمدارس ولجان تتفقد أعمال الصيانة

المنوفية _ محمد فتحي

أكد الدكتور مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، عن إنتهاء كافة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد بكافة مدارس المحافظة والبالغ عددهم 10 ادارات وهم منوف ،شبين الكوم،قويسنا ،السادات الباجور ،تلا،بركة السبع،اشمون،الشهداء.

واضاف وكيل وزارة التربية والتعليم في تصريحات خاصة "لليوم السابع " أنه لاتوجد أزمة في الكتب الدراسة في المحافظة فقد تم تسليم 100٪ من الكتب علي مدارس المحافظة مشير إلي انه سوف يتم تسليم الكتب للطلاب في الاسبوع الاول للدارسة،على الطلاب.

وأوضح شاهين أن هناك مايقرب من 15 مدرية جديدة تم استلامهم من هيئة الابنية لدخول الخدمة هذا العام لتخفيف الكثافة الطلابية علي مستوي الادارات العشر بالمحافظة بالاضافة الي تنفيذ الصيانة السنوية بالمدراس بنسبة 100% ،بالاضافة إلى المدرسة اليابانية بمدينة شبين الكوم.

مشيرا أنه تم تشكيل 4 لجان من المديرية و4 لجان أخرى بكل إدارة تعليمية من الإدارات العشر بالمحافظة لمتابعة أعمال الصيانة بالمدارس وإرساله تقرير يومية من لجان المديرية وتقارير أسبوعية من لجان الإداراتعن طريق مدير الإدارة.