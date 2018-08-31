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تعرف على بعض مطالب أبناء محافظة الغربية من المحافظ الجديد

الجمعة، 31 أغسطس 2018 05:36 ص
تعرف على بعض مطالب أبناء محافظة الغربية من المحافظ الجديد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية الجديد
الغربية - مصطفى عادل
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يأمل أهالى محافظة الغربية، من اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية الجديد، تحقيق مطالبهم المتمثلة فى القضاء على القمامة والتعديات الزراعية وتقنين أوضاع التوك توك والأبراج المخالفة.
قال أيمن ماهر، من أهالى مدينة طنطا، ان ما يؤرق العاصمة انتشار القمامة فى شوارعها وتصيب المواطنين بالامراض، مطالبا من محافظ الغربية الجديد، ضرورة حل تلك المشكلة والقضاء عليها من خلال وضع اليات تعمل على رفع القمامة من الشوارع أولا بأولا.
 
أضاف إبراهيم صابر، موظف، ان مركبات التوك توك أصبحت وسيلة لا يمكن الاستغناء عنها، خاصة مع كبار السن واصحاب الامراض المزمنة، مطالبا بتقنين التوك توك والسماح بالموافقة عل ترخيصها وفرض غرامات كبيرة وصارمة على تواجدها فى الشوارع الرئيسية بدلا من الحملات التى تشهدها مدينة خلال الايام الماضية بمصادرة التوك توك، خاصة وانه هو مصدر الرزق الوحيد للأسرة.
 
وطالب محمد عبد الفتاح، مهندس، من اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية الجديد، ضرورة تحقيق حلم أبناء المحافظة، وتوفير ظهير صحراوى للمحافظة، وهو حلم طال انتظاره ولم يستطيع أحد المحافظين السابقين تحقيقه.
موضحا أن الظهير الصحراوى يعمل على خلق فرص عمل جديدة، وحماية الأراضى الزراعية من التعديات، فى ظل ان المحافظة تشهد تعديات كبيرة من قبل الأهالى على أملاك الدولة بهدف البناء عليها من اجل توفير سكن لابنائهم.
 
وطالبت فاطمة ابو السعود، ربة منزل، انشاء حدائق ومنتزهات بديلة من التى تم هدمها ضمن اعمال تطوير شارع البحر والجلاء وتوسعته، وايضا انهاء مشكلة تطوير حديقة الأندلس بطنطا والتى طالتها يد الإهمال ما دفع اللواء محمد نعيم محافظ الغربية الأسبق لغلقها فى 2013، ولم تشهد أى أعمال تطوير على مدار 5 سنوات، مبينة ان الحديقة اصبحت خالية من الحيوانات، فى ظل انها المتنفس الوحيد لابناء السيد البدوى.
 
 

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