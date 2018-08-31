تعرف على إجراءات الزراعة لمكافحة سوسة النخيل بعد جنى التمور ×9 معلومات

كتب عز النوبى

أصدرت الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، حزمة من الارشادات الفنية لحدائق النخيل بعد موسم جنى البلح ومكافحة سوسة النخيل خلال شهر سبتمبر المقبل.

1-إعطاء دفعة تنشيطية من السماد الأزوتي للأشجار المنزرعة بالمزارع الحديثة ( الرملية ) .

2-الري علي فترات متباعدة وبكميات قليلة للإسراع في نضج الثمار وزيادة نسبة السكر بها .

3-تجهيز المشتل بالحرث والتزحيف وحفر الجور بأبعاد 70 في 70 في 70 سم ووضع السماد البلدي بمعدل 2إلي 4 مقطف + 2 كجم سوبر فوسفات الكالسيوم + 5و0 إلي 1 كجم كبريت زراعي ثم زراعة الفسائل بعد الفصل بالمشتل أو الأرض المستديمة مباشرة .

4-الإستمرار في جمع الثمار المبكرة للمناطق الشمالية .

5-الإنتهاء من جمع المحصول في الوجه القبلي للأصناف المتأخرة .

6-عدم تقليم أشجار النخيل عقب جمع المحصول للوقاية من الإصابة بسوسة نخيل البلح ؛ حيث يفضل ذلك في الفترة من ديسمبر إلي يناير .

7-فحص أشجار النخيل للتعرف علي وجود أي إصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء .

8-في حالة رصد إصابة بسوسة النخيل الحمراء علي المزارعين إجراء العلاج الأتي:-

-عمل أنفاق مائلة بالساق باستخدام مسمار من الصلب طوله 50 سم وقطره 2 سم داخل منطقة الإصابة ( مكان خروج العصارة ) وحولها بمسافة 10 إلي 20 سم .

-الحقن بالمبيد الموصي به ( تافابان – إندو – كلورزان – باسودين ...إلخ ) بمعدل 3 سم / لتر ماء داخل الثقوب حتي الإمتلاء .

-سد جميع الفتحات مكان الحقن بالطين مع رش منطقة الإصابة بمحلول المبيد بنفس معدل التركيز .

9- في حالة رصد حالة بالغة الإصابة لايصلح العلاج معها ؛ تزال النخلة المصابة ويتم تقطيعها إلي إجزاء وتوضع في حفرة لايقل عمقها عن 1 متر خارج المزرعة وترش بمحلول المبيد والجير الحى.